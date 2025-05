Mare piatto, ondata di sbarchi: più di mille in soli quattro giorni 

Il mare piatto fa impennare gli sbarchi: mille in quattro giorni. I numeri sono in linea con quelli del 2024: 19mila arrivi, un terzo sono bengalesi. C’è un nuovo trasferimento di migranti nel Cpr di Gjader in Albania: in 28 sono stati portati venerdì, salgono così a 43 le persone ospitate nel centro.

Il tema è stato toccato nel vertice Italia-Grecia. «Siamo d'accordo che per affrontare una materia estremamente complessa» come il contrasto all'immigrazione illegale di massa «servano anche soluzioni innovative», ha detto la premier Giorgia Meloni alla stampa assieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

L'analisi delle nazionalità degli stranieri sbarcati quest'anno fa emergere una netta prevalenza degli asiatici e dell'Africa orientale. Bassi i numeri dall'Africa subsahariana e dalla Tunisia. In cima ai Paesi di provenienza è il Bangladesh con 6.755 persone, il Pakistan è al terzo posto con 2.095. Non è un caso che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sia reduce da un viaggio nei due Paesi, dove ha siglato memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione e frenare i flussi migratori. Gli eritrei sono al secondo posto (2.158). Ci sono poi egiziani (1.940), siriani (1.005), etiopi (861) e sudanesi (604).

Due buone notizie per il governo: la rielezione del premier albanese Edi Rama - firmatario del piano con Meloni - e la sentenza della Cassazione: è legittimo il trattenimento dello straniero a Gjader anche dopo la presentazione della domanda di asilo, dunque il centro albanese è equiparato a quelli sul suolo italiano.

