«Mare? Meglio mostre e parchi» 

Per attraversare via Manno a piedi, ci vuole tempo. E coraggio. Perché anche se è il cielo è nuvoloso, a metà mattina, ci sono comunque 30 gradi. In tanti fanno le “vasche”, approfittando dei (pochi) negozi aperti e dei (tanti) bar e locali. Cagliaritani e turisti sono ovunque per tutta la giornata: chi sceglie di trascorrere una domenica diversa, lontano dal Poetto, Giorgino o Calamosca, trova “rifugio” in Castello, a Stampace, in Marina. In fila per accedere alla mostra di Robert Capa a Palazzo di Città o per visitare l’Archeologico o salire sulla Torre dell’Elefante, ristoranti del centro sold out e “pienone” anche nei parchi. Il perché lo spiega Rossano Serri, seduto ai Giardini Pubblici. «Se possedete una biblioteca e un giardino, avete tutto ciò che vi serve, diceva Cicerone. Ecco, noi non avevamo voglia di mare, così siamo venuti qui per leggere un libro in questo luogo magnifico. E stare in relax, insomma», dice distogliendo per un attimo lo sguardo dalle pagine di Cristallo (di Livia Sambrotta). Ecco l’altra domenica di agosto di Cagliari: una città invasa dai turisti ma che sa accogliere i suoi residenti.

Mostre e musei

In tanti riempiono i musei civici e nazionali: il pezzo forte dell’offerta culturale cagliaritana, in questo momento, è la mostra di Palazzo di Città dedicata al celebre fotografo Robert Capa. «Era uno dei nostri obiettivi, ma stavamo rimandando da tempo», spiegano Giulio Ardau e Simonetta Belloi. «Eravamo liberi da impegni familiari con i nostri figli, così abbiamo approfittato per fare un po’ i turisti nella nostra città e visitare la mostra di Capa», aggiungono. Girando per la città si scopre che Cagliari, un’anomia domenica di agosto è un’attrazione culturale anche per gli stessi cagliaritani. Per Fiorella Scano e Manuela Dessì il piatto forte è alla Galleria Comunale dove c’è “Bisus: la Memoria e l’ombra del Tempo”, personale di Gabriella Locci. «Ci piace questa sua sperimentazione dei diversi linguaggi, ecco perché siamo qui».

I turisti

Sono molte le famiglie con bambini. Moltissimi anche i turisti: in giro ci sono tantissimi spagnoli. Moreno Diaz e Xenia Jil arrivano da Barcellona, la prima tappa è al museo Archeologico. «Siamo venuti per vedere i Giganti», di Mont’e Prama, «abbiamo letto molto sulla loro storia». E al mare? «Resteremo in Sardegna per una settimana, lunedì andremo a Villasimius per due giorni». Scendendo in Castello, seguendo la scia di turisti, si incontrano Lily e Riggs. Vivono a Londra, studiano a Cambridge, sono a Cagliari per la seconda volta: «Questa città è bella da visitare, ma stupenda anche da vivere».

Da piazza Arsenale a via del Fossario, fino a via Santa Croce è un via vai continuo. Chi esce di casa deve avere pazienza, tra i turisti in mezzo alla strada che non si scansano e scattano foto dappertutto. Sotto la Torre dell’Elefante ci sono due gruppi di turchi, padroneggiano un inglese molto semplificato, ma abbastanza sufficiente per spiegare il concetto. «Cagliari? Amazing». Sorprendente.

