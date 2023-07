Mare inquinato, il divieto resta 

È ancora vietato fare il bagno sulla Costa Verde, nel tratto di litorale fra la Spiaggia delle Suore e Campu Sali, dove le acque sono inquinate. A stabilirlo sono stati i risultati delle analisi dell’Arpas che hanno verificato il superamento dei limiti di escherichia coli. In corso campionamenti aggiuntivi per verificare lo stato «della situazione senza dubbio anomala», come sostiene l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ma «anche verifiche per identificare le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma».

Le reazioni

La chiusura alla balneazione di quel tratto di mare ha destato una certa preoccupazione fra i bagnanti. A raccontarlo è il coordinatore del servizio di salvamento a mare, il bagnino Matteo Melis: «Il passaparola è stato istantaneo lungo tutto il litorale, potere anche dei messaggini sul cellulare. Abbiamo assicurato che l’area soggetta al divieto ha interessato solamente un tratto di mare di 1.500 metri». Poco allarmismo tra i turisti. «Questo – ha detto Mara Cosentino – è un mare bellissimo, con spiagge molte estese. Troveremo spazio dove i batteri inquinanti non ci sono».

Guai in costa

Ieri il sindaco di Arbus, Paolo Salis, ha aperto i lavori del Consiglio comunicando la «nuova mazzata dell’acqua inquinata» sulla Costa Verde. «Dall’avvio della stagione balneare – ha detto Salis – siamo alle prese con un problema dietro l’altro. Gli ostacoli per il chiosco a Scivu, le passerelle per i disabili, la Soprintendenza che non autorizza l’asfalto all’area di Torre dei Corsari, importante per istituire il senso unico e realizzare i parcheggi già affidati con un bando di gara. Che dire poi dell’ispezione dei Nas e dei sigilli in una struttura ricettiva? Adesso le acque inquinate. Il nostro impegno è a 360 gradi per superare gli ostacoli e accogliere gli ospiti che scelgono il nostro mare per le vacanze».

La minoranza

Duro l’attacco del consigliere d’opposizione Agostino Pilia. «La verità – incalza Pilia – è che si tratta di problemi vecchi e mai risolti. L’acqua del mare inquinata, aspettiamo di capire cosa sia successo, sappiamo però che proprio in quel tratto di costa non c’è ancora l’acqua potabile, a Gutturu neppure il depuratore, davanti al mare un’area camper non autorizzata. A questo proposito che fine ha fatto il parcheggio finanziato e promesso entro quest’estate?».

