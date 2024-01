“Mare fuori” e “Supersex” Siffredi Non mancano Garko, Bova e Ferilli 

Debutti, nuove stagioni e capitoli conclusivi. Sarà un 2024 ricco per le serie tv delle storie più amate da “Doc - Nelle tue mani” a “Mare fuori 4”, dal ritorno di “Don Matteo 14” con Raoul Bova a “Le indagini di Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri e il nostro Jacopo Cullin, passando per “Bridgerton 3” (divisa in due parti), “You 5”, “House of The Dragon 2”, “True Detective 4: Night Country”, ma anche delle belle novità come “M. il figlio del secolo”, “The Regime” e “Masters of The Air”.

Mamma Rai

Grande attesa per “La storia”dal capolavoro di Elsa Morante con la regia di Francesca Archibugi, in onda su Rai1 da oggi con un super cast da Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. L'11 gennaio sull'ammiraglia Rai ci ritroveremo tutti in corsia, a seguire patemi, dilemmi e casi medici della terza stagione di “Doc”. Il celebre medical drama con Luca Argentero, Matilde Gioli, che tra new entry vede anche Giacomo Giorgio. Il primo febbraio Raiplay rilascerà tutta la quarta stagione di “Mare fuori”.Tra le new entry, una nuova ragazza senza nome. Su Rai 1 ancora una serie storica: "La lunga notte – La caduta del Duce”, con Alessio Boni. A febbraio, ecco un'altra serie in costume per raccontare la storia di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del nostro inno nazionale. Ancora un film tv in costume, ambientato dopo l'8 settembre del 1943, durante l'esodo della popolazione istriana: Andrea Pennacchi è il protagonista di “La rosa dell'Istria”. Si cambia genere con un altro film tv: “Califano”, che ripercorre la vita del cantautore, interpretato da Leo Gassmann. Nuovo titolo molto atteso è “Gloria”, che segna il ritorno di Sabrina Ferilli alla fiction Rai. Tra le conferme, arriva la terza stagione di “Màkari”, con Claudio Gioè che interpreta lo scrittore-investigatore Lamanna. Altro ritorno eccellente è quello di Luisa Ranieri in “Le indagini di Lolita Lobosco”, giunta alla terza stagione, in onda a febbraio.

Sky

Su SKY la stagione si apre a gennaio con l’undicesima stagione de “I delitti del Barlume”, la serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. “True Detective 4: Night Country” è l'attesissima quarta stagione dell'acclamata serie HBO in arrivo il 15 gennaio. Al centro della trama la sparizione di 8 uomini a Ennis, in Alaska, e le indagini delle detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis). A febbraio "Un amore", serie ad alto tasso di romanticismo con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. In programma a data da destinarsi anche “Piedone”, con Salvatore Esposito, ispirata all'indimenticabile film interpretato da Bud Spencer. Tra i sequel da non perdere “Call my agent Italia”. Tra le guest star, Sabrina Impacciatore, Valeria Bruni Tedeschi, Serena Rossi, Claudio Santamaria, Elodie, Gabriele Muccino. In esclusiva su Sky e in streaming su Now ci sarà anche la serie “M. Il figlio del secolo”, tratta dal romanzo di Antonio Scurati e con protagonista Luca Marinelli.

Da Netflix a Apple

Il 18 gennaio su Netflix sbarca la sesta stagione di “Skam” che torna con una nuova ma già nota protagonista: Asia. “Masters of The air” su Apple Tv dal 26 gennaio è il dramedy sulla Seconda Guerra Mondiale prodotto da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman. Protagonista è l'attore Austin Butler. Su Prime Video ecco la serie comedy tutta Italia con un super cast corale (Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi, Rocco Papleo, Diego Abatantuono, Carala Signoris, Emanuela Fanelli) “No Activity - Niente da segnalare”. Il 6 marzo debutta su Netflix il primo biopic su Rocco Siffredi: “Supersex”. A calarsi nei suoi panni saranno Saul Nanni e Alessandro Borghi. Per quanto riguarda “Bridgerton 3”, i primi 4 episodi arrivano su Netflix il 16 maggio, gli ultimi 4 il 13 giugno.

Mediaset

La fiction Mediaset si apre a gennaio con “I fantastici 5”: Raoul Bova è l'allenatore di una squadra di atleti paralimpici. “Se potessi dirti addio” segna il ritorno alla fiction di Gabriel Garko, qui nei panni di un uomo che ha perso la memoria. Accanto a lui, Anna Safroncik, la neuropsichiatra che lo aiuterà a ricordare. Tornano, con la seconda stagione, due titoli di successo: “Viola come il mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman, e “Storia di una famiglia perbene” con Federica Torchetti a combattere la malavita nella Bari degli anni ‘90. In arrivo anche due nuovi personaggi, entrambi protagonisti di libri di successo che hanno ispirato altrettante serie: “Vanina Guarrasi”, vicequestore della Squadra mobile di Catania nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia e interpretata da Giusy Buscemi, e “I fratelli Corsaro”, tratta dai romanzi del giornalista Salvo Toscano e interpretata da Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. A completare l'offerta di Mediaset c'è “Bardot-La serie”, coproduzione internazionale dedicata alla diva francese.

