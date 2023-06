“Mare Fuori” acchiappatutto La serie tra musical e spin off e la quarta stagione è già al ciak 

“Mare Fuori”, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, serie dell'anno ai Nastri d'argento Grandi Serie, premiata l’altra a Napoli, è un vero e proprio tsunami mediatico. Ascolti monstre, quarta serie sul set (e a seguire quinta e sesta stagione), un film spin off e anche un musical e altro ancora, è quanto è emerso in un incontro organizzato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e Film Commissionì Campania, con regista, produttori e parte degli adulti del cast. E intanto è al primo posto tra le serie più viste su RaiPlay dove sarà disponibile fino al 26 luglio, mentre a fine luglio, dal 27, la terza stagione sarà su Netflix.

Dice il produttore Picomedia Roberto Sessa: «Il futuro è roseo, ci sono diverse attività in cantiere oltre la quarta serie cui seguiranno la quinta e la sesta che definiremo in Rai nel prossimo futuro. C'è poi il musical grazie ad un accordo con una compagnia teatrale con alla regia Alessandro Siani e poi, infine, lo spin off cinematografico che non si chiamerà», ci tiene a ribadire più volte, «”Mare Fuori”, non si girerà nel carcere ed è ancora tutto in una fase embrionale. Non posso aggiungere molto altro».

Più che la trama rivela qualcosa del climax della quarta serie il regista Ivan Silvestrini: «La terza stagione è stata calorosa nel bene e nel male e con un impianto shakespeariano, questa quarta che stiamo girando vede lati più oscuri, personaggi alle prese con demoni profondi. E questo vale anche per i personaggi più inaspettati». E ancora il regista: «Il problema vero», scherza, «è se i napoletani ci lasceranno davvero girare questa quarta serie. Ad ogni scena ti applaudono, spero che la apprezzino in silenzio calcolando anche che, in genere, ogni scena é una scena madre».

Carolina Crescentini che interpreta il personaggio di Paola Vinci, direttrice dell'Istituto penitenziario minorile di Napoli non ci sarà in questa quarta serie e questo, sottolinea Sessa, per «sua volontà e con nostro grande dispiacere».

