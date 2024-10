Mare e trekking, il turismo vola anche in autunno 

Settembre e ottobre da record, dopo i numeri positivi registrati tra maggio e agosto, consegnano agli annali del turismo una stagione da ricordare a Baunei e a Santa Maria Navarrese. Lo dimostra anche il fatto che per la prima volta resterà in vigore il ticket per Cala Goloritzè fino al 3 novembre. Operativi fino a quella data anche gli infopoint. Il servizio di assistenza lungo la costa tra Pedra Longa e Cala Luna è ufficialmente terminato, ma nell’entroterra il trekking resta il pilastro turistico dei mesi spalla. «Abbiamo prenotazioni per il ponte di Ognissanti, che arriverà fino al 3 novembre - dice Chiara Murru dell’hotel Goloritzè - si rivedono anche gli escursionisti sardi». Oltre al celeberrimo Selvaggio Blu, che ha fatto registrare numeri da trekking di livello internazionale, con prenotazioni fatte dai gruppi con mesi d’anticipo, sono tanti i percorsi accessibili a tutti che in bassa stagione attirano migliaia di escursionisti. «Il bilancio non può che essere positivo - dice il sindaco Stefano Monni - sono ancora tanti i turisti nelle strutture ricettive e non mancano le prenotazioni anche per le prossime settimane, con ricadute positive su tutti gli altri comparti legati al turismo, dalla ristorazione all’escursionismo». Servizi e accoglienza a Baunei e dintorni sono aumentati di pari passo con la crescita delle presenze. «L’idea di prolungare il Progetto Goloritzé e di garantire il servizio infopoint in bassa stagione sta ripagando, visto che stanno dando assistenza ad oltre cento persone al giorno, fornendo un’accogliente alternativa alle informazioni web».

