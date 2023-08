Mare e street food:  è la Festa del Gusto 

Prosegue anche oggi, giorno di Ferragosto, e andrà avanti fino a domenica 20, la Festa del gusto a Marina Piccola. Il grande evento di street food (targato Alessia Littarru e Ivan Scarpa) con cibi e piatti da tutto il mondo, sta facendo registrare un successo inatteso, anche per merito dei tanti eventi musicali e di intrattenimento collegati alla kermesse gastronomica.

Gli eventi

Oggi, per festeggiare il Ferragosto, il programma prevede una super festa brasiliana con i balli carioca. Mercoledì 16 invece un excursus in 30 anni di musica dagli Ottanta ai Duemila con protagonisti in consolle i dj Simonluca e Angelo. Giovedì il “gustalent”, il talent show della festa del gusto, venerdì dj-set anni Ottanta, sabato serata di balli latinoamericano e domenica il gran finale.

Non una sagra

La Festa del Gusto internazionale non è una sagra ma è uno dei più importanti format sul cibo di strada a livello nazionale, porta con sé oltre 100 pietanze cucinate a vista da importantissimi streetfooders italiani e internazionali Questo fa sì che l'offerta sia molto variegata e con prezzi differenti. Gli stand della Sardegna sono il clou della manifestazione, tra le tante prelibatezze della cucina locale come antipasti tipici, taglieri, maialetto, hamburger di pecora, arrosticini, porchetta, carni tipiche etc. Tra gli stand internazionali, quello del Messico con con tacos, burritos, la tequila e la birra messicana, quindi la cucina spagnola, con il ritorno della paella. E ancora: la picanha brasiliana con le sue carni tenerissime, l’asado argentino.

RIPRODUZIONE RISERVATA