Mare e sport, tutto esaurito al Poetto 

La spiaggia del Poetto strapiena di bagnanti, più di cinquemila persone sul lungomare per la grande festa di sport e divertimento Sardegna Volley S3, edizione numero 17. E ancora: in tanti alla Cagliari cup, la sfida tra i quartieri storici in barca a vela, tantissimi poi al Parco della musica per per la Grande Jatte, l’evento con dame e cavalieri vestiti con gli abiti vittoriani. Per Cagliari, complice il primo vero ponte d’estate, è stato un weekend lungo particolarmente ricco.

La festa del volley

Lunedì, ore 11: tra l’Ippodromo e l’ospedale Marino si apre un infinito campo di volley con vista mare. Anzi, oltre 40 campi dove per tutta la giornata duemila bambini, bambine, ragazzi e ragazze giocano a pallavolo. La grande festa di sport e divertimento Sardegna Volley S3, con più di cinquemila persone ad affollare il Poetto, è questo: sport all’aria aperta (con anche le finali regionali regionali under 13) ma soprattutto divertimento. Il “pubblico” rispecchia questo tutto, una voglia di stare insieme e fare festa in un lunedì che solo il calendario ricorda che non è ancora estate. Adolescenti, famiglie, nonni che accompagnano i nipoti. E poi migliaia di bagnanti arrivati al Poetto per trascorrere una giornata di mare e che si fermano e diventano, anche loro, protagonisti, prima di conquistare un posto in spiaggia sotto l’ombrellone. «Siamo orgogliosi e contenti della grande festa del nostro sport in uno scenario bello e emozionante», spiega Eliseo Secci, presidente del comitato regionale della Fipav. «Anche quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di una partecipazione elevata», aggiunge; segno che la manifestazione ideata anni fa per promuovere il volley è diventata ormai una festa corale.

Tintarella

Con il primo weekend di giugno è subito folla in spiaggia, nei chioschi. Basta fare un giro sulla battigia per scattare istantanee come se fosse Ferragosto. Pienone ovunque, folla e invasione totale, soprattutto alla Prima, una ressa che già dalle 10 costringe a fare i salti tra un asciugamano e un altro. «Noi siamo arrivati alle 8», dice Monica Setzu, in prima fila alla Prima con la famiglia. Simone Dessì, invece, non ha trovato uno spazio “libero” in spiaggia. «L’avremmo finita a calpestare i piedi alle persone accanto, meglio stare sulle pietre a Marina Piccola».

Polemica

L’unico neo di una giornata tra mare, relax, sport e tintarella è per quei bagni pubblici alla Quarta chiusi che raccontano il perché di quelle interminabili file nei chioschi accanto. «È così», conferma Luciano Spiga, uno dei titolari dell’Oasi. E aggiunge: «Se i bagni pubblici fossero chiusi solo in questa giornata, non sarebbe un grande problema. Invece è da un mese che sono inaccessibili. Tra acqua, carta igienica, prodotti per le pulizie che utilizziamo ogni ora per mantenere pulito i servizi, sta diventando un problema non solo di gestione ma anche economico». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA