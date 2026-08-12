Mare e spiagge da favola, i servizi meno 

Mare, tintarella e polemiche. Perché se da un lato i turisti apprezzano le spiagge del Sinis, la natura e il buon cibo, dall'altro denunciano di non ricevere i servizi che invece si aspettavano per la vacanza.

Bagni chiusi

Nella classifica delle lamentele il primo posto va ai bagni pubblici, chiusi dalle 18 anche se la sosta a pagamento è fino alle 20. Le porte delle strutture che ospitano i servizi igienici a Is Arutas e Mari Ermi si chiudono quando ancora le spiagge sono invase dai turisti. «Tutto questo è assurdo, siamo arrivati qui mezz'ora fa dopo aver pagato la sosta per l'auto. Ma, al di là di questo, un bagno non può chiudere un fine pomeriggio», denuncia Angela Atzei, dopo aver provato a entrare nei bagni di Is Arutas alle 18.20. Rincara la dose l'amico Carlo Mereu: «Ci avevano parlato di questo disservizio, ma sinceramente non ci volevo credere. Dove dovrei andare ora a fare i miei bisogni?». A Maimoni, invece, sono stati installati i bagni chimici, ma sono circondati dai vestiti dei senegalesi: «Non mi sembra la posizione più adatta - racconta Alberto Dolenz - Per entrare bisogna chiedere di cambiare gli abiti».

I rifiuti

Ma a far parlare è anche la nuova gestione dei rifiuti. A Is Arutas rispetto allo scorso anno sono stati eliminati i cassonetti, ma è stata installata un'ampia isola ecologica (presidiata da un operatore) che è attiva solo dopo le 14. Un disagio, quindi, per chi deve andare via prima di quell'orario: la stragrande maggioranza dei bagnanti si porta i rifiuti a casa ma non mancano i maleducati che li abbandonano a pochi metri dal mare. Infine molti vacanzieri si lamentano dei pochi controlli lungo la spiaggia, motivo per cui i bagnanti non rispettano i divieti.

La replica

«Non possiamo allungare la fascia oraria dell’apertura dei bagni per problemi di costi – replica il direttore dell'Area marina protetta, Massimo Marras - Gli operatori lavorano dalle 10 alle 18 e prevedere due turni è impossibile. Quest'anno, oltretutto, abbiamo meno soldi visto che il servizio di sosta a pagamento ha registrato 34.000 euro in meno rispetto allo scorso anno». Marras è chiaro anche riguardo ai rifiuti: «Anche se ci fosse un cassonetto alla fine di ogni passerella, i maleducati non mancherebbero. Sui controlli posso garantire che ci sono». Sull'apertura dell'ecoisola alle 14, dall'Ecocentro fanno sapere che la mattina non si presenta mai nessuno.

I dati

Intanto il Comune fa sapere i primi dati del nuovo servizio di raccolta rifiuti avviato a Is Arutas e San Giovanni. L'ecoisola di Is Arutas ha registrato oltre 1.600 accessi, mentre l'econavetta di San Giovanni ha superato i 600 utilizzi. «I risultati - afferma il sindaco, Andrea Abis - stanno dando ragione a una scelta innovativa, benché economicamente più costosa, che sta consentendo di gestire il problema dei cinghiali a San Giovanni e in generale di riscontrare una forte differenziazione dei rifiuti».

RIPRODUZIONE RISERVATA