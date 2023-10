«Mare e sole, innamorata di questa città» 

Dal Brasile a Cagliari, per viverci e lavorare. Michelle Nicolini è una delle campionesse più note di Brazilian Jiu Jitsu, otto volte numero uno del mondo nonché cintura nera, e ha scelto il capoluogo come casa sua per un anno. Ha conosciuto la città partecipando più volte alla BJJ Sardinia Summer Week, evento arrivato all'ottava edizione che a settembre ha portato un totale di 1600 persone in città, di cui 800 atleti provenienti da 52 Paesi, per una settimana di gare fra il PalaConi e il PalaPirastu. Proprio grazie al camp, il più grande al mondo nella disciplina, si è talmente appassionata alla città scegliendo di viverci. «Quando sono venuta qui la prima volta nel 2018 - racconta – mi hanno portato a fare un giro turistico vedendo le spiagge, i ristoranti e le altre parti caratteristiche della città: mi sono letteralmente innamorata di Cagliari. Ora ci resterò per un anno, ho iniziato vivendo con degli amici ma a breve porterò anche la mia famiglia dal Brasile, così come il mio cane a cui sono legatissima».

La preferenza

Un evento sportivo come la Summer Week è servito per attirare a Cagliari un personaggio di spicco del Brazilian Jiu Jitsu a livello internazionale. La storia di Nicolini è particolare, perché ha scelto Cagliari dopo aver girato il mondo: «Sono di San Paulo, dove ho la mia famiglia, ma ho vissuto negli Stati Uniti per due anni, poi anche a Singapore e Regno Unito. Insegnare Brazilian jiu-jitsu e diffondere le mie conoscenze mi ha portato in oltre 50 nazioni, passando molto tempo in viaggio e seguendo tornei. Qui a Cagliari mi sento sicura, ci sono tanti posti incantevoli: in particolare il centro storico e il Poetto». Tutto grazie alla Summer Week: »Sono onorata di aver fatto parte di questo torneo, è bellissimo vedere come la disciplina si stia affermando. Sono certa che chi viene qui poi torna coi propri studenti o altre persone, senza contare che è facile conoscere tanti amici».

Nuova realtà

Nicolini lavora come istruttrice alla Riot Academy, accademia che dal 2016 è diventata la principale in città per la diffusione e la pratica del Brazilian Jiu Jitsu. «Sta crescendo molto qui, credo si possa far conoscere ancor di più questo sport», afferma la campionessa. «È fra le discipline migliori per aumentare l’autodifesa e la fiducia in se stessi, oltre che essere di grande aiuto per tutte le età. Avremo delle classi, iniziando un programma che parte dai 5 anni. Il BJJ dà molta fiducia in se stessi, inoltre vogliamo insegnare come essere una brava persona». Da parte dell'accademia grande soddisfazione per poter contare su una leggenda di questo sport: «Ormai è la nostra madrina, un’ambasciatrice della Sardegna e del Brazilian Jiu Jitsu in tutto il mondo. Ci aiuterà nei corsi e i bambini», dice Daniele Pisu. E la definizione di ambasciatrice Nicolini la apprezza molto: «Per molti Cagliari diventerà una base del nostro sport. Questo porterà tante persone qui da tutto il mondo, che verranno per allenarsi e conosceranno la città: sono sicuro che se ne innamoreranno come è successo a me».

