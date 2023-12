Mare e shopping aspettando il Natale 

Domenica mattina il litorale del Poetto era pieno di cagliaritani che passeggiavano o prendevano qualcosa, seduti nei baretti, ancora affollati nonostante dicembre sia ormai inoltrato. Poi dall’ora di pranzo, sino a tutta la sera, le strade dello shopping, da via Manno a via Garibaldi, si sono riempite ieri di gente, tanto che in qualche caso era anche difficile entrare nei negozi. A due settimane dal Natale è ormai iniziata la corsa ai regali nel cuore della città.

Il litorale del Poetto

Tanti sportivi si sono dati appuntamento a Marina Piccola per una gara di Ocr, la corsa ad ostacoli di 10 chilometri che si è sviluppata tra il colle di Sant’Elia e l’ospedale Marino. Oltre 350 atleti si sono arrampicati sulla Sella del Diavolo per poi hanno corso lungo la pista che costeggia l’arenile, mentre migliaia di persone approfittavano della bella giornata di sole per fare una passeggiata al mare o fare colazione nei baretti.

«Venti gradi e una giornata bella come quella odierna ce la invidiano in tutte le regioni», sorride Pier Paolo Sanna, ieri al Poetto per vedere la gara del figlio, «potremmo avere tranquillamente una stagione turistica di dieci mesi, se solo fossimo meglio collegati con il resto d’Europa. Con questo clima siamo la sede ideale per eventi sportivi anche invernali». Soddisfatti anche i titolari e chi lavora nei chioschi. «Grazie a queste giornate», ammette un cameriere di uno dei baretti più affollati ieri mattina, «sono stato chiamato a lavorare quasi due mesi in più rispetto agli accordi di inizio stagione».

Le vie dello shopping

Nella tarda mattinata, quando si è leggermente sollevato il vento, i cagliaritani si sono riversati nelle strade e nelle piazze dello shopping dove, sino a sera, i negozi e gli esercizi pubblici hanno fatto registrare un continuo entra ed esci di clienti. Chi ha scelto di restare aperto ha vinto la scommessa. «In queste settimane dell’anno possiamo salvare il fatturato dell’anno», chiarisce Annalisa Scano, una delle socie di un negozio di abbigliamento dei via Garibaldi, «anche perché a gennaio ci sarà il crollo dopo i saldi. La corsa ai regali ha, però, mandato in tilt alcune strade: ieri, in diverse ore della giornata, raggiungere il centro per fare gli acquisti natalizi è stata un’impresa. Rallentamenti nel largo Carlo Felice, in via Roma lato mare e nelle strade limitrofe, così come in via Mameli, viale Regina Margherita e sin sotto al Bastione di Saint Remy. La speranza di tanti automobilisti era quella di trovare uno spazio nei parcheggi della stazione dei treni, fronte piazza Matteotti. Così tutte le macchine si sono riversate in via Sassari, rimanendo poi bloccate: ma il posteggi della stazione ferroviaria e del porto si sono subito riempiti e la circolazione è andata in rapidamente tilt.

A Villanova per BixiNow

Tante delle persone che ieri affollavano via e piazza Garibaldi per lo shopping in serata hanno fatto una piccola deviazione tra piazza San Domenico e via Piccioni, dove i residenti (attività commerciali, artisti e artigiani) hanno dato via a “BixiNow”, la manifestazione che ha animato una zona in questi giorni finita al centro delle cronache per la sanzione del Comune che ha tolto a due pub la possibilità di poter avere tavolini all’aperto per 18 mesi.

Adulti e bambini hanno dipinto le bandierine che poi abbelliranno la stradina, mentre i locali hanno rifornito i passanti di cibo e bevande da passeggio, accompagnati dalla musica di alcuni Dj. «Si respira già lo spirito del Natale», ammette Luciana Campus, universitaria che vive in piazza San Domenico, «speriamo che anche dopo le feste rimangano un po’ di animazione e di iniziative nella zona, diventata ormai un punto di ritrovo».

