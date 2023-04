Mare e montagna, Pasqua da record  

Sarà un’apertura di stagione con pienone, a Baunei e dintorni, dopo l’incertezza delle settimane scorse dovuta a previsioni meteo all’insegna del maltempo, che hanno portato alla cancellazione di tante prenotazioni negli alberghi e nei B&b nel weekend della Domenica delle Palme.

Record

Le rassicuranti previsioni per Pasqua e Pasquetta hanno invece cambiato completamente lo scenario e tra il centro abitato e l’altopiano di Golgo si preannuncia un Lunedì dell’Angelo da record. «Per Pasquetta abbiamo tutti i tavoli già prenotati da alcuni giorni – sottolinea Gianluca Tegas dello storico ristorante Golgo – e anche se è previsto un calo delle temperature abbiamo notato che c’è tanta voglia di onorare la classica gita fuori porta che solitamente apre ufficialmente la stagione turistica». Anche in paese c’è ottimismo, come confermano le parole di Chiara Murru dell’Hotel Goloritzè: «Lo scorso fine settimana, causa pioggia e vento, sono state numerose le cancellazioni, ma è bastata la previsione di Pasqua e Pasquetta senza pioggia per far impennare le prenotazioni». Fino a qualche settimana fa, tra Baunei e Santa Maria Navarrese, gli operatori turistici erano scettici sulla possibilità di registrare numeri positivi nel weekend di Pasqua, a causa della collocazione “bassa” della festività, solitamente incapace - quando in calendario ai primi di aprile - di fungere da apripista per la stagione.

Via vai

Il via vai di turisti tra Baunei e l’altopiano di Golgo, soprattutto diretti verso Cala Goloritzè, testimonia che la stagione turistica 2023 può dirsi ufficialmente aperta. Il sistema di accoglienza all’ingresso del sentiero per Goloritzè sarà attivo per tutta la stagione a cominciare proprio da questo fine settimana. Confermato il ticket di sei euro e il sistema di prenotazione con l’applicazione Heart of Sardinia. «Come negli ultimi anni, si potrà prenotare a partire dalle 72 ore (3 giorni) precedenti il giorno selezionato per la visita, attraverso l'applicazione mobile Heart of Sardinia, scaricabile su tutti i dispositivi Ios e Android – spiegano in municipio – e tramite i numeri 3495462583 e 3804616989, reperibili dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16».