“Mare e Miniere” più di un festival «Questa è la nostra lunga storia» 

“Mare e Miniere”, la rassegna itinerante di musica, canto e danza di matrice popolare, che ogni anno, tra primavera e autunno, si snoda tra vari centri del Sud Sardegna, si racconta in un docufilm: “Miradas”. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, prodotto dall’associazione culturale elenaledda vox, con la fotografia e il montaggio di Roberto Putzu, i testi Maria Gabriela Ledda, “Miradas” è firmato dal regista e sceneggiatore cagliaritano Tomaso Mannoni e dal concittadino Mauro Palmas, compositore e polistrumentista, ideatore della kermesse con la cantante di Selargius Elena Ledda, e oggi sbarca a Roma, dove verrà presentato, alle 21, in prima nazionale al teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini, alla presenza dei tre, più quella di Giacomo Vardeu, diciottenne di Orosei, stella nascente dell’organetto diatonico. Una prima uscita per il docufilm, che entro maggio verrà presentato anche a Cagliari.

«Un viaggio epico»

Giunta alla diciassettesima edizione, “Mare e Miniere” lascia esplodere la sua essenza in un affresco di immagini, musiche, suoni, parole e danze: «Quando Mauro mi ha proposto di fare una documentazione su tutto l’archivio che avevano, mi sono trovato davanti a quasi 20 anni di materiale, per fortuna lui aveva un desiderio ben preciso di ciò che il documentario portasse», racconta Mannoni. «Con questo materiale di buonissima qualità, ho fatto un lavoro di riscrittura per immagini, rendendomi presto conto che chi lo aveva girato, non aveva fatto la solita documentazione da festival. No, qui c’era di più, qualcosa che ho cercato di portare fuori, tralasciando quasi da subito la strada della narrazione e concentrandomi sui momenti, in cui musicisti professionisti, corsisti e pubblico sono un unico protagonista collettivo e cercano quel momento magico di immersione, che si crea tra di loro in ogni evento».

«La terra, gli uomini»

La narrazione procede attraverso i protagonisti della kermesse, ma un fil rouge drammaturgico, sotto sotto, esiste ed è il viaggio epico e sensoriale, che lo spettatore compie, tra “Mare e Miniere”, musica, danze e lingua, in un intenso rapporto con il territorio, che nel film diventa esso stesso personaggio. «L’ambiente è il terzo elemento, accanto alle persone e alla musica, che qui non è colonna sonora, ma dialogo tra gli attori», continua Mannoni. «La terra sarda non è solo ambientazione in questo docufilm, ma è antagonista, c’è una relazione non conflittuale, ma intima fra la terra e i protagonisti del documentario. Nulla di ciò che accade a “Mare e Miniere” potrebbe accadere altrove». Intimamente legata al territorio, ma inevitabilmente aperta, la rassegna ha il pregio di ricollocare la tradizione locale in un contesto più ampio. «È un’apertura totale, ma che non può prescindere da quel luogo», conclude il regista. «Se lo conosci, se lo fai percepire così fortemente agli artisti, al pubblico, ai seminaristi, agli ospiti, influenzi la loro esecuzione e allora tutto diventa al contempo intimo e cosmico».

