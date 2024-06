Mare e miniere nell’antica tonnara 

Per cinque giorni Portoscuso sarà il centro della musica popolare, dal 25 al 30 giugno si rinnova l’appuntamento con Mare e Miniere, la rassegna che coniuga laboratori e concerti nella cornice unica dalla Tonnara di Su Pranu.

È possibile iscriversi a laboratori tra cui quello di canto poolare, curato da Elena Ledda e Simonetta Soro, di launeddas con Luigi Lai, di musiche dal mondo per bambini e adulti, a cura di Giulia Cavicchioni, e tanti altri. Se la mattina e il pomeriggio saranno dedicati ai laboratori musicali, la sera l’antica tonnara di Portoscuso diventa il teatro di concerti di musica popolare. Si inizia martedì 25 con Insulae Songs di Salvatore Maltana e Marcello Peghin, a cui seguirà la proiezione del docufilm Miradas che raccoglie i momenti più significativi degli anni di Mare e Miniere. Mercoledì 26 dopo il solo di Pierpaolo Vacca, musica e ballo con Atobius e Acapius, a passo di ballo tra Sardegna e Salento, giovedì Bruno Gambacorta presenta Le mie mmemorie della Rai”, segue Serenin Enerbia con un viaggio musicale dall’Appenino al mare. Venerdì è in programma Racconti di radio e d’archivio, a seguire Peppe Servillo con l’Orchestra poco stabile di Mare e Miniere, mentre sabato salirà sul palco l’Alessio Arena Trio. Domenica concerto conclusivo dei seminari. «L’appuntamento è graditissimo per la sua valenza culturale - dice l’assessora alla Cultura Ornella Pilisio - una manifestazione che, con i suoi laboratori, porta a Portoscuso per cinque giorni un centinaio di persone ogni anno».

