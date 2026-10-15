«Mare e coste, beni da custodire» 

Una governance comune per i parchi e le aree marine protette (cinque in tutto il nord Sardegna), uno studio attento del sistema portuale, una gestione virtuosa della nautica da diporto: è la rotta tracciata dal comandante uscente della Direzione marittima di Olbia Gianluca D’Agostino che ieri ha lasciato il posto al capitano di vascello Andrea Vaiardi. Una cerimonia solenne sotto un sole estivo, nel piazzale della Capitaneria di Olbia, alla presenza del comandante generale delle Capitanerie di porto Sergio Liardo, e un pizzico di commozione. D’Agostino ritiene che «le nostre aree marine protette e il parco marino di La Maddalena hanno bisogno di una governance comune. Dobbiamo smettere di pensarle come isole separate». Tra gli altri obiettivi «sostenere lo sviluppo della portualità turistica per creare il lavoro e un'accoglienza organizzata ed integrata, curare insieme ai Comuni, le località sotto maggiore pressione antropica e non far mancare mai il sostegno mai a chi con il mare lavora».

Ambiente

Sulla tutela dell’ambiente si è soffermato il nuovo comandante Andrea Vaiardi. «Ci troviamo in una città dalla posizione strategica proiettata sul mare e profondamente legata alla propria identità marittima. Il mio sguardo però non può potrà fermarsi ad Olbia alla Gallura, l’area di responsabilità che mi accingo a guidare abbraccia una realtà più ampia, ricca di differenze e di specificità e si estende lungo tutto il versante settentrionale dell'isola da Alghero fino a Cala Gonone. Ma proprio la bellezza di questi luoghi ci impone una particolare attenzione. Il mare e le coste rappresentano una ricchezza da custodire con lungimiranza e senso del dovere. (c.d.r.)

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