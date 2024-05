«Mare da amare e da rispettare» 

Un grande progetto per insegnare alle nuove generazione a rispettare l’ambiente e ad approcciarsi al mare con prudenza: nasce “Ridiamomare”, l’iniziativa nata nel ricordo di Massimiliano Schirru, il giovane di Sarroch morto cinque anni fa mentre praticava pesca subacquea. Gli obiettivi sono stati presentati durante un incontro a Villa Siotto dai genitori di Massimiliano, William Schirru e Deborah Gambino: il progetto punta ad educare i giovani in età scolare e a dare loro tutti gli strumenti necessari per costruirsi una cultura basata sulla tutela e il rispetto del mare.

L’idea

«Questo progetto parte da lontano – racconta Deborah Gambino -, non è stato concepito per commemorare la scomparsa di nostro figlio, ma per dare gambe a tutto ciò in cui credeva. Il primo anno abbiamo dato vita agli Shark Max days, con tanti appuntamenti legati allo sport: con “Ridiamomare” è stato fatto un importante passo in avanti, abbracciando più ambiti, in primis quello del rispetto dell’ambiente e della sicurezza».

Il macro progetto – oltre alla consueta serie di eventi sportivi - prevede la sezione “Teatro giro”, che punta a sensibilizzare i bambini con spettacoli nelle scuole e negli ospedali pediatrici; “Cea Blu sapiens, che si prefigge di creare un centro di educazione ambientale, disponibile a collaborare con le varie associazioni per dare vita a laboratori e iniziative. In ricordo di Massimiliano, musicista e grande appassionato della musica metal, quest’anno è stato organizzato il primo “Shark Metal fest”; l’ultima sezione di "Ridiamomare” si intitola “Sicurezza in mare”, e ha il compito – grazie anche alla collaborazione di istruttori e psicologi – di mettere i più piccoli nelle condizioni di rispettarlo ma allo stesso tempo non averne paura.

L’impegno

«Attraverso questi progetti si potranno creare anche posti di lavoro – spiega Deborah Gambino -, verranno messe a disposizioni borse di studio per formare istruttori e tutte quelle professionalità che gravitano attorno alla sicurezza in mare. Teatro, cultura, amore per il mare: nel ricordo di Massimiliano vogliamo che gli adulti di domani abbiano tante passioni».

William Schirru si concentra sul nome dato al gruppo di progetti: «”Ridiamomare” ci fa pensare all’importanza di ridere, restituire al mare quello che ci offre, ma ci ricorda soprattutto che dobbiamo amarlo e rispettarlo. Non stiamo portando avanti questo progetto per noi, non è stato concepito per lenire il nostro dolore, ma solo per permettere alle nuove generazioni, e a tutti i bambini come il nostro nipotino Davide, il figlio che Massimiliano non ha fatto in tempo a conoscere, di innamorarsi del mare e di imparare a rispettarlo».

