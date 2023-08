Mare agitato, mattinata di salvataggi per la Guardia costiera 

Non c’è stata tregua, ieri mattina, per i soccorritori della Guardia costiera e gli operatori della centrale operativa della Capitaneria di porto, per una serie di soccorsi in mare dovuti alle cattive condizioni meteorologiche.

Il primo intervento è stato eseguito alle otto del mattino nello specchio d’acqua di fronte a Santa Margherita di Pula. A chiedere i soccorsi è stato un diportista, che a bordo si era ferito a una mano in modo piuttosto serio. L’equipaggio della motovedetta ha recuperato il ferito e l’ha condotto al porto cittadino, dove un equipaggio del 118 ha prestato soccorso.

Verso le 11.30 nuovo allarme telefonico dal Poetto, dove un uomo segnalava il mancato rientro di un suo amico da una nuotata nel mare agitato: mancava da due ore. Sono salpati due battelli veloci, rientrati alla base quando è giunta la notizia che il nuotatore aveva raggiunto da sé la terraferma.

Sempre a causa del mare grosso, i mezzi della Guardia costiera ieri hanno soccorso sul litorale del Poetto alcuni canoisti in difficoltà a causa del forte maestrale e gli occupanti di una barca il cui motore era in avaria.

