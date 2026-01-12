VaiOnline
Tennistavolo.
13 gennaio 2026 alle 00:30

Marcozzi e Quattro Mori, due giorni in Europa 

La settimana europea delle squadre sarde di tennistavolo inizia oggi. Al Palatennistavolo (ore 18) la Marcozzi gioca l’andata degli ottavi della Europe Cup maschile, di fronte il Cajasur Priego. La formazione spagnola dell’ex Diogo Carvalho proviene dalla Champions League dove è stata eliminata agli ottavi dal Borussia Dusseldorf.

Il clou è domani con la Champions League femminile, ancora al Palatennistavolo (ore 18). Il Quattro Mori contro il TT Metz, vicecampione d’Europa, già qualificato ai quarti dopo tre vittorie. Le francesi possono scegliere tra la russa Tailakova e tre top 100, come Hana Goda (numero 23 del mondo), Charlotte Lutz (61) e Adina Diaconu (95). A Metz il Quattro Mori venne battuto 3-0, domani ripropone il terzetto con Abraamian, Plaian e Carnovale. Il tempo di salutare le avversarie, qualche seduta di allenamento, poi la trasferta in Polonia per l’ultima partita, domenica con la Politechnika Rzeszow, già battuta a Cagliari. Sfida decisiva per la squadra di Curcio per il passaggio ai quarti.

Non finisce qui, da venerdì sino a domenica dieci squadre sarde (sette femminili e tre maschili) saranno presenti a Olot, cittadina della Catalogna, sede del Regional Stage della Europe Trophy, la terza competizione europea.

