Marco Useli e l’arte oltre l’ordinario  

ìNella quinta puntata de “I 5 Sensi dell’Arte” Ambra Pintore incontra Marco Useli, nel suo studio a Dorgali. Laureato all’Accademia di belle arti di Firenze nel momento in cui la pittura sembrava non bastargli più, sperimenta altre tecniche e approda all’incisione. «Penso l'arte come palestra per la sensibilità individuale e collettiva, uno strumento in grado di migliorare la capacità fisiologica di vedere oltre l'ordinario, per trovare forme fondamentali anche dove regna un disordine apparentemente indipanabile».La regia è affidata a Massimo Sulis.