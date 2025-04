Marco Travaglio e questi migliori danni  della nostra storia 

Uno spettacolo che è un affondo nella memoria recente dell’Italia, tra satira e riflessione. Marco Travaglio arriva al Teatro Massimo di Cagliari con “I Migliori Danni della nostra vita”, in programma martedì 6 e mercoledì 7 maggio, nell’ambito della stagione Cedac. Un monologo teatrale, ma anche un atto d’accusa al paese reale ironico e documentato. Sul palco, il direttore del Fatto Quotidiano ripercorre trent’anni di storia nazionale, mostrando come il cambiamento promesso sia spesso stato solo una restaurazione mascherata. «Viviamo tempi interessanti», dice, «e da giornalista è sempre meglio il caos dello stagno. Certo, non sappiamo dove stiamo andando, ma almeno succede qualcosa». Travaglio racconta questi anni con l’occhio di chi non si allinea, né si lascia inquadrare. «Quando c’è pensiero unico, io soffoco. La dialettica, invece, quando è leale, mi fa sentire vivo».

Gli schieramenti

Non è mai stato semplice incasellarlo. “Mi sveglio senza sapere a chi darò ragione, dipende dai fatti. I talk show fanno casting come per una squadra di calcio: due schieramenti, ma con me non sanno dove mettermi”. E aggiunge: «Guardo cosa succede e poi mi faccio un’opinione. Mi è capitato di applaudire persino il governo Meloni sulla tassa sugli extraprofitti, poi sparita. Mi ero illuso».

Da Tangentopoli

Da vent’anni porta in teatro la cronaca giudiziaria e politica. «Tutto è iniziato con Serena Dandini. Mettevamo in scena i verbali di Tangentopoli, io li introducevo, gli attori li leggevano. Poi ho continuato anche da solo. Il teatro è un’occasione preziosa: hai persone interessate e puoi raccontare i fatti senza tagli né limiti di tempo. È il contrario della tv, dove tutto è veloce e superficiale, e anche della stampa». In scena, alterna l’ironia all’analisi. «Mostriamo centinaia di titoli di giornale, facciamo capire come è stata costruita la truffa. La gente ride ascoltando le frasi di Draghi. Tre anni fa erano in adorazione, però. Il problema è che dovevamo ridere allora, non adesso».

La crisi

Il suo lavoro è rimettere ordine a eventi che spesso, per l’opinione pubblica, appaiono slegati. «Il giornalismo è in crisi, anche per colpa degli editori. Producono contenuti prevedibili. Non gliene importa nulla dei lettori, altrimenti non avremmo media bellicisti in un Paese pacifista». Travaglio non ha dubbi: «L’Italia ha una sovranità limitata. Siamo una colonia americana dal Dopoguerra. Dovremmo muoverci con autonomia, restando alleati, qualche volta è successo ma, nonostante Trump ci stia dando mille motivi, siamo sudditi». E L’Europa? «Sta prolungando una guerra che danneggia solo noi. E noi continuiamo ad accettare questa scelta».

Il giornalismo libero

Secondo lui, la responsabilità non è solo di élite, i politici, i giornalisti e gli intellettuali, ma anche delle persone comuni. «C’è differenza tra gente e cittadini. Un cittadino si informa, si sforza di capire prima di votare. Studiare, leggere, confrontarsi: è l’unico modo per non buttare il proprio voto nel cesso». C’è spazio, allora, per un giornalismo libero? «Conoscere i lettori a teatro, nei dibattiti, per strada. Questo ti insegna quali sono i temi, i toni, i linguaggi da usare. E se annoi, lo capisci». Un feedback importante senza comunque assecondare nessuno. Travaglio riesce a staccare? «Gioco a tennis, canto con gli amici, sto con i miei figli ma è difficile non pensare al giornale».

Nell’Isola

In Sardegna torna spesso. «L’ho girata tutta. Quando vengo qui, mi chiedo perché la gente vada all’estero in vacanza, con un mare così». Ed è tornato anche per vedere Renato Zero, l’estate scorsa. È fan sfegatato tanto da aver preso spunto da una sua canzone, sostituendo danni ad anni. Anni, come quelli che passano. Ricordi che emergono. Indro Montanelli era il suo maestro. «Scrivere per tutti, il consiglio. Poi un altro che non sono riuscito a seguire: “Attento, prima o poi questi berlusconiani te la faranno pagare”. Aveva ragione, ma non me ne sono mai pentito”

RIPRODUZIONE RISERVATA