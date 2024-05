Marco Tedde: «Ecco la mia Alghero del futuro» 

Centinaia di persone, molte con in mano il cartello “Tedde il sindaco vero” e bandiere tricolori nella sala del complesso monumentale di San Francesco, troppo piccola per accogliere i sostenitori e i simpatizzanti di Marco Tedde, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, civica e sardista. «Non abbiamo necessità di presentazione: abbiamo amministrato Alghero per circa due consiliature e in quei 10 anni abbiamo cambiato il volto della città», ha detto subito l’avvocato azzurro. Accanto a lui i rappresentanti delle sei liste che lo sostengono: Fratelli d’Italia, Lega, Psd’Az, Patto per Alghero, Prima Alghero e, naturalmente, Forza Italia. In prima fila c’erano anche Michele Cossa, candidato alle elezioni Europee e il segretario dei Riformatori Sardi Aldo Salaris, a sottolineare che il partito lo sostiene. Mancava il sindaco Mario Conoci, per impegni istituzionali. Marco Tedde ha parlato del passato per proiettarsi nel futuro dell’Alghero 2040. «Abbiamo investito oltre 160 milioni di euro, abbiamo realizzato oltre 140 opere pubbliche a partire dalla Pietraia per arrivare al centro storico e piazza Sulis, i musei e tutto ciò che vedete. Oggi sembra normale ma allora era straordinario. Da quello straordinario, ora ripartiamo». Il programma è pronto ma aperto al contributo di tutti. La parola d’ordine è “fare sistema” con tutto il nord Sardegna, muoversi nell'ottica territoriale che comprenda, oltre che la futura città metropolitana di Sassari, anche Olbia e la Gallura. Tra le priorità il Puc, che la città aspetta da più di 30 anni, con la valorizzazione dell’agro e delle borgate. Poi grande attenzione alle nuove generazioni con una delega assessoriale dedicata e l’istituzione dell’Ufficio giovani.

