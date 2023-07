«Marco Simeone è introvabile» 

Si sono perse le tracce dell’ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, condannato in via definitiva a 7 anni e mezzo di carcere per la bancarotta della società Sept Italia, l’industria cagliaritana che produceva vernici, fallita nel 2010 con un buco di circa 10 milioni di euro. L’ordine di esecuzione pena firmato il 24 giugno dalla Procura generale di Cagliari è andato a vuoto. I carabinieri della Compagnia di Carbonia, incaricati dai magistrati di rintracciare l’ex primo cittadino per condurlo in carcere, hanno risposto dopo circa due settimane con un “verbale di vane ricerche”.

Il decreto di latitanza

Già nelle prossime ore Simeone potrebbe essere dichiarato latitante. Sempre la Procura generale, ricevuta la nota dei carabinieri che non sono riusciti a trovare l’ex sindaco né a Carloforte né nel resto del territorio regionale, avrebbe già proceduto a chiedere alla Corte d’appello l’emissione del decreto motivato che ne sancisce la latitanza. Subito dopo scatterà l’ordine di cattura europeo, diramato oltre che sul territorio nazionale anche nel Paesi comunitari, notificato a tutte le forze di polizia. Stando alle poche indiscrezioni che filtrano negli ambienti militari, i carabinieri hanno cercato l’ex primo cittadino sia negli indirizzi conosciuti che in quelli dei familiari. Ci sarebbe già stato anche un primo controllo nelle liste dei passeggeri delle navi e dei voli partiti dalla Sardegna, ma senza successo. Di lui, dunque, si sono perse le tracce.

Condanna esecutiva

Due settimane fa la Suprema Corte aveva reso irrevocabile, dunque definitiva, la condanna di secondo grado per il crac della Sept Italia. Al termine dell’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata da pubblico ministero Giangiacomo Pilia, l’ex sindaco di Carloforte era stato condannato a 9 anni, poi ridotti a sette e mezzo nel processo d’appello. Il suo difensore, l’avvocato Giovanni Manca, in attesa di leggere le motivazioni della Suprema Corte non esclude un ricorso alla Corte di Giustizia europea, ritenendo che – nel corso degli anni – siano stati distrutti dei documenti utili al suo assistito. Ma nel frattempo la Procura generale aveva chiesto ai carabinieri di procedere con l'arresto di Simeone, così che iniziasse a scontare la sua pena. Cercato in tutta l’Isola dai militari, dopo il verbale di vane ricerche, ora la Procura generale chiederà al giudice un decreto di latitanza che farà scattare le ricerche anche in campo nazionale e internazionale. Nell’ottobre 2021, proprio per il crac della Sept Italia, l’allora sindaco era stato arrestato e poi rimesso in libertà dopo 10 mesi di custodia cautelare in carcere e altri cinque di domiciliari.

Gli altri procedimenti

Il sospetto degli investigatori è che si sia sottratto all’arresto. Sull’imprenditore pendono altre sentenze per bancarotta, al momento non definitive. Nel luglio 2022 era arrivata anche la condanna di primo grado a 9 anni per il fallimento di tre società: Wahoo, Saffirina e Quasar. Mentre in un altro processo, sempre in primo grado, era stato condannato a 3 anni per il fallimento della Marma, ritenuta dagli inquirenti la cassaforte del Gruppo. A maggio la Corte d’appello di Cagliari (dopo un annullamento della Cassazione) aveva assolto con formula piena Simeone dall’accusa di peculato per l’uso delle auto del Comune di Carloforte.

