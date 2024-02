Marco Risi racconta la vita Perché l’età,  alla fine dei conti, non importa 

Traendo spunto dai racconti personali dello scrittore Enrico Galiano, il regista Marco Risi indaga col suo ultimo “Il punto di rugiada” le storie personali dei pazienti anziani sotto trattamento, che tra il lento deperire e la cura delle patologie cercano un’occasione in più per omaggiare la vita.

Nel 2018, Carlo e Manuel vengono affidati ai lavori socialmente utili per scontare un debito con la legge, a seguito del loro stile di vita poco ortodosso. Trovando impiego nell’elegante clinica privata di Villa Bianca, scoprono presto che alle ostilità del direttore e della sua collaboratrice si antepongono le personalità fuori dal comune che abitano la struttura. A colpire sono soprattutto Dino, dai modi eleganti e con una strana ossessione per la fotografia, e Pietro, vecchio militare segnato da un brutto litigio col figlio.

Entrare nelle loro intimità e conoscere le loro storie arricchirà i due giovani di esperienze mai provate prima, pur con il timore del tempo che passa. Concertando insieme un’imponente schiera di mostri sacri dello spettacolo, Risi tenta di far conciliare un’impostazione visiva molto classica ad una sceneggiatura che - purtroppo - non riesce ad entrare davvero in profondità negli stati d’animo dei personaggi, inscenando situazioni che appaiono talvolta pretestuose ed inverosimili. I grandi Eros Pagni e Massimo De Francovich fanno il possibile per infondere carattere e credibilità allo script, con risultati inevitabilmente altalenanti. Un’occasione per certi versi sprecata che, se non altro, permette di gioire ancora una volta delle performance di alcuni che hanno fatto la storia del teatro italiano. (g. s.)