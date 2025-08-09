«Marco non ha mai attaccato l’ex compagna» 

«Marco Pusceddu non ha mai usato violenza fisica nei confronti dell’ex compagna, se è capitato un litigio tutto si è concluso con frasi colorite ». L’avvocato Marco Aste il 21 luglio ha partecipato all’interrogatorio del soccorritore ucciso giovedì a Buddusò nella caserma dei Carabinieri di Portoscuso, disposto dalla pm Diana Lecca. La vicenda si chiuderà con un’archiviazione per non luogo a procedere motivato dalla morte di Pusceddu. «Il mio assistito ha sempre negato qualsiasi forma di violenza, solo in qualche episodio sono volate parole grosse».

Le indagini puntano a scavare questa vicenda, a non lasciare sottotraccia alcun dettaglio. «Marco era assunto a tempo indeterminato nella cooperativa sociale "Sud Sardegna emergenze” di Teulada, dove collaborava anche l’ex compagna». Poi le cose, evidentemente, tra i due non sono andate nel migliore dei modi, sino alla denuncia per stalking. «A febbraio 2024 Marco Pusceddu – così risulta agli atti - aveva deciso di lasciarla e di allontanarsi da quell’ambiente facendosi assumere all’Intervol, dove aveva lavorato più di nove anni fa».

Prima a Berchidda come autista poi, dopo una lunga convalescenza dovuta alla misteriosa aggressione del 28 aprile a Flumentepido, il trasferimento a Buddusò dove è stato ucciso.

C’è un collegamento tra la denuncia, l’agguato e l’omicidio? Gli investigatori sono al lavoro per ricucire una trama che porterebbe in poco tempo all’assassino.

RIPRODUZIONE RISERVATA