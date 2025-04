Marco non ce l’ha fatta: morto a 21 anni 

Si è spenta la speranza per Marco Meloni, il 21enne decimese ricoverato da qualche giorno nel reparto di Rianimazione del Brotzu a seguito di un forte attacco d’asma che gli ha causato un’insufficienza respiratoria e l'ha ridotto in uno stato di coma.

Attorno alle 20 di ieri, dopo sei ore dai risultati definitivi degli esami, l'equipe medica ha comunicato l'esito più infausto: morte cerebrale. E il bivio per la famiglia: staccare la spina o donare gli organi.

Il malore

Marco Meloni si era sentito male domenica mattina, mentre era a casa di una zia a San Sperate. Ha avuto una crisi molto forte che ha privato il suo cervello dell’ossigeno per più di 10 minuti, portandolo in uno stato di incoscienza profonda. Soffriva di asma già da bambino, una malattia cronica delle vie aeree che provoca un restringimento dei bronchi e che può causare difficoltà respiratorie, tosse e oppressione toracica. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118 e il trasporto in ospedale con l'elisoccorso, per Meloni la situazione è apparsa da subito critica.

Il lutto

A Decimomannu era benvoluto da tutti, tanto che in ospedale, ogni giorno, si sono riversate decine di persone tra familiari, amici e conoscenti. Si è fatta portavoce della cittadinanza la sindaca Monica Cadeddu: «Sono profondamente addolorata e, come tutti, sconvolta per la prematura scomparsa di Marco. In momenti come questo ogni parola sembra insufficiente di fronte al dolore della sua famiglia e dei suoi amici a cui esprimo, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, la più sincera vicinanza. Decimomannu si stringe in un abbraccio di affetto e solidarietà attorno ai suoi cari, condividendo il loro dolore per questa perdita così ingiusta e improvvisa».

Gli amici

Alessio Loi, suo carissimo amico, ricorda: «Avevo un rapporto speciale con Marco, abbiamo condiviso tantissime esperienze e lo porterò con me a vita. Sempre positivo, anche sotto pressione riusciva a tirare fuori una delle sue battute. Era anche un gran lavoratore, Decimo perde veramente un ragazzo d'oro. Mi unisco al dolore della famiglia».

Sconvolto anche il suo datore di lavoro Alessandro Locci: «Marco non è stato solo un dipendente, ma un vero amico. Portava allegria e leggerezza nell'ambiente lavorativo, non rinunciando alla tanta voglia di lavorare, con impegno e dedizione. Era infaticabile. A febbraio aveva fatto le ultime visite mediche, tutto era al suo posto. Non ho parole, solo voglia di chiudermi nel dolore».

