Marco Nateri celebra Ferdinand Grimm Quando le favole ci spiegano la vita 

Omaggio a Ferdinand Grimm (fratello dei più conosciuti Jacob Ludwig Karl e Wilhelm Karl Grimm e come loro scrittore e studioso del folklore e delle fiabe popolari) con il debutto - in anteprima nazionale - de “Il Signore del Castello”, uno spettacolo di Marco Nateri, costumista e scenografo cagliaritano amatissimo in tutto il mondo che firma drammaturgia e regia, interpretato da Anna Paola Marturano e Mauro Massa, in cartellone domani alle 17.30 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari in un nuovo allestimento (dopo la presentazione in forma di studio al Festival Percorsi Teatrali 2024 (produzione Teatro del Segno).

Una moderna favola su un'amicizia così forte e profonda da sfidare perfino la morte: il legame tra due principi, uniti dall'affetto e dalla reciproca stima, non si spezza neppure quando uno di loro abbandona la vita. Infatti egli mantiene la promessa e si presenta all'amico per invitarlo nel suo palazzo, una dimora nell'aldilà dove i due trascorrono il tempo in armonia e letizia, condividendo il piacere della reciproca compagnia finché richiamato dai suoi doveri l'ospite si accomiata e ritorna in patria. La sua assenza, apparentemente breve come una vacanza, dura però da secoli e così dopo poco anche lui, ormai vecchissimo, lascia il suo regno per ricongiungersi per sempre all'amico.

