Marco Mura: «La Procura mi ha creduto» 

Dopo la rabbia arriva l’ora della rivalsa per Marco Mura, 35 anni, paroliere nuorese che chiede giustizia per i brani che gli sarebbero stati indebitamente sottratti dalla famiglia Palumbo. «Ero certo che la procura avrebbe analizzato le prove incontrovertibili che ho fornito. Il rinvio a giudizio del signor Palumbo mi rende giustizia anche se bisogna capire dove sono finiti gli altri brani che ho scritto e che avrebbero composto un Cd già depositato in Siae e venduto in tante copie ma che non ha mai visto la luce». Mura ha tratto energia da molteplici messaggi di coloro che hanno vissuto problemi analoghi e non sono riusciti a trovare il coraggio di denunciare. «Sento questa responsabilità, sia davanti a chi in privato mi ha raccontato di truffe portate avanti con una strategia assurda sia di chi è ancora abbagliato dal pietismo e crede, sbagliando, che Paolo sia vittima del padre. Posso dimostrare senza temere smentite che tutti hanno giocato sporco facendo leva sulla malattia per ottenere in ogni modo visibilità e guadagni a discapito di chi,in buona fede, ha operato per dar loro aiuto. Ho messaggi audio e scritti che dimostrano l’unità di intenti nel gabbare me ed altri. Ogni persona, malata o meno, è libera di agire come crede, io sento il dovere di fermare questo scempio e pretendere giustizia». Nella questione c’è spazio per nomi famosi: Achille Lauro ad esempio. «Non ha mai risposto alle lettere di Nico Regina, il mio avvocato – dice Mura – il suo silenzio annoso è più rumoroso delle parole ad esempio di Selvaggia Lucarelli che tempo fa ha reso le vicende un caso nazionale». Ora si attende il 5 maggio per conoscere gli intendimenti del giudice.

