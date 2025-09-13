Marco morto per tre coltellate “a gratis” 

Dal 2023 gli era stato vietato di entrare in tutti i locali di Santa Maria Navarrese. L’undici febbraio, durante una lite davanti all’Oleandro club aveva minacciato un gruppo di ragazzi con un coltello. In quell’occasione gli veniva comminato il secondo Daspo urbano. Il primo lo aveva conseguito nell’aprile del 2022, insieme a due amici, quando a Tortolì, all’esterno della discoteca Il Teatrino, si era reso responsabile dell’aggressione ai danni di un operaio romeno. Sempre lui. Giampaolo Migali, 28 anni di Girasole, arrestato venerdì con l'accusa di aver ucciso Marco Mameli, 22 anni di Ilbono, colpendolo con tre coltellate il 1 marzo a Bari Sardo, durante i festeggiamenti per il carnevale. Con ogni probabilità domani a Lanusei comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida dell’arresto. Dovrà spiegare le discordanze tra la sua ammissione di colpa per il ferimento di Andrea Contu, 27 anni di Ilbono, il negare ogni legame con l’omicidio di Marco Mameli e i risultati dell’inchiesta condotta dalla squadra Mobile di Nuoro.

I racconti

Le discordanza con le parole dei ragazzi che erano con lui. Ad aprile in un dialogo con uno di loro, all’affermazione che Marco era morto per un nulla ( po nudda ) Migali risponde gelando l’amico, dicendo che se era in mezzo non era per niente. All’indomani del delitto Migali vuole e ottiene un incontro con i tre amici con i quali erano andati alla festa. Secondo gli inquirenti (che la considerano un elemento importante) vuole capire cosa questi diranno agli inquirenti durante gli inevitabili interrogatori. In un’altra occasione uno di loro spiega cosa pensa a Migali dicendogli che Marco non è morto per un cazzotto, ma per tre coltellate date “a gratis”. Se Migali sta molto attento a quel dice, sapendo di essere controllato, altri testimoni parlano. Raccontano di come Marco, colpito a morte, traballasse a una distanza di un paio di metri e Migali fosse la persona più vicina.

Due risse

Tutti sono concordi sul fatto che ci siano stati due spezzoni di rissa. Un litigio cominciato dallo spray al peperoncino spruzzato da Migali ad Andrea Contu, proseguito in vicolo Santa Cecilia dove Marco Mameli arriva alle 23.04, in qualità di paciere. Raccontata da uno dei presenti la dinamica sembra chiara. Uno di loro dice che 30 o 40 secondi dopo che scoppiò la seconda rissa Giampaolo Migali gli era passato affianco correndo e si era cravau (scagliato) contro Marco Mameli. Ho cercato di tenerlo, dirà poi, ma poi ho visto Marco in terra. Migali avrà modo di spiegare al giudice la sua versione dei fatti di una storia ancora tutta da chiarire.

RIPRODUZIONE RISERVATA