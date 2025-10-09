VaiOnline
Conto alla rovescia.
10 ottobre 2025 alle 00:22

Marco Mengoni star del Capodanno di Olbia 

Lo ha annunciato (anche) lui, postando una storia su Instagram: «Capodanno 2026 Olbia», ha scritto, sulla sua foto, promettendo info a breve. Countdown iniziato per la notte più lunga dell'anno: al 2026, a Olbia, si brinda con Marco Mengoni. Alla fine del suo “Live in Europe 2025”, iniziato ieri, trentatré concerti in giro tra le arene più importanti d'Italia e d'Europa, il guerriero della musica italiana calcherà il palco sul mare del capoluogo gallurese.

Sedici anni di carriera, dodici album, due vittorie al Festival di Sanremo, il primo cantante italiano ad aggiudicarsi gli MTV Europe Music Award promette un capodanno show. Da “X Factor” alla scalata inarrestabile che lo ha portato a incidere alcuni tra i brani più cantati dell’ultimo decennio del panorama della musica italiana, Marco Mengoni sbarca a Olbia reduce dal successo dell'ultimo tour negli stadi con oltre mezzo milione di biglietti venduti. Ancora top secret la line up sul palco di Olbia, in un molo dell’Isola Bianca, attese le sue canzoni più amate, da “L’essenziale” a “Due vite”, che hanno conquistato il podio di Sanremo, fino a “Cambia un uomo” e “Ma stasera”.

«La nostra città, con la sua atmosfera unica, offrirà un'esperienza indimenticabile a residenti e visitatori e sarà il palcoscenico ideale per un evento che unisce bellezza e partecipazione», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi. «Ci aspettiamo un importante afflusso di pubblico con ricadute positive per l'economia locale, promuovendo Olbia come destinazione turistica anche fuori stagione, e per l'immagine della nostra città», ha aggiunto l'assessore al Turismo e grandi eventi, Marco Balata.

