Marco Mengoni sceglie la Sardegna Il nuovo video girato a Piscinas 

Nessun dubbio: è il favorito. Marco Mengoni (34 anni, da Ronciglione) è considerato dalla critica e dal pubblico come uno fra i probabili vincitori del Festival di Sanremo 2023. Il suo brano “Due vite” svetta sopra la media e per lanciarlo gli è stato affiancato un video che non solo è stato girato in Sardegna ma porta la firma di una troupe composta in gran parte da professionisti isolani. Guidati dal regista di San Sperate Roberto Ortu (direttore della fotografia il cagliaritano Francesco Piras) ecco che l’assistente operatore, i macchinisti e il location manager Guglielmo Carleo (sostenuto dalla Sardegna Film Commission) si sono messi al lavoro tra le dune di Piscinas, Arbus.

Sony

Il video è stato voluto, ovviamente, dalla Sony che si è avvalsa della produzione esecutiva della milanese Borotalco Tv. Messo online su YouTube questo mercoledì ha realizzato in due giorni oltre 2 milioni e 400 mila visualizzazioni. Chiaramente questo dato è destinato a crescere di ora in ora. Ovviamente il risultato è già un successo su tre fronti. Quello personale di Mengoni, quello dei professionisti sardi che hanno realizzato l’opera e quello del Comune di Arbus che saggiamente supportando l’operazione ora avrà un ritorno di immagine in crescita. Non che le dune di Piscinas avessero bisogno di Mengoni per affermare un primato di bellezza e unicità, ma è una medaglia in più e un’eco che prende ulteriori vie.

Rispetto dell’ambiente

Lo staff ovviamente si è mosso nel massimo rispetto dell’ambiente con attrezzature leggere che non incidessero neppure accidentalmente sul territorio che li ha ospitati. L’avvio (la mattina del 27 gennaio scorso) è stato dei peggiori. Sino alle 7.30 una pioggia fitta è caduta su tutta la zona. Una condizione meteo che avrebbe impedito le riprese. E, invece, nel momento in cui Marco Mengoni si è presentato sul set è tornato il sereno. Sotto un cielo spazzato da un forte e gelido vento il cantante ha corso, cantato, ballato in tondo tra le dune. Lo staff (divertito) assicura che nel momento in cui hanno lasciato il luogo di lavorazione la pioggia ha ripreso a scendere impietosa.