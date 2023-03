Marco Mancosu e la carica dei cento gol 

Dall’Ascoli all’Ascoli: 100 di questi gol tra i professionisti per il fantasista del Cagliari Marco Mancosu che l'altro ieri alla Domus ha centrato un traguardo importante, oltre a trascinare la propria squadra alla vittoria. Il primo gol all’esordio in carriera, infatti, il fantasista sardo ( foto Max Solinas ) lo ha segnato proprio ai marchigiani, nella stagione 2006-2007, sempre con la maglia rossoblù, nella gara d’esordio in Serie A. Ranieri si gode il suo gioiello mentre la squadra ritrova il successo dopo quattro pareggi. Ora iniziano gli scontri diretti, il primo sabato in casa della Reggina.

