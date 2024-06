Marco Ligabue svela: «Sardegna mia,  ci ritroviamo al bar» 

È un legame indissolubile, che scorre nelle vene, quello di Marco Ligabue con la Sardegna, dove è pronto a tornare live, oggi, per la festa patronale a Villa San Pietro. Un ritorno agognato in una terra che il cantautore emiliano, classe 1970, fratello del Liga, già all’attivo nei Rio e nei Little Taver & His Crazy Alligators, con tre album solisti in carriera e un libro, “Salutami tuo fratello”, pubblicato nel 2021, ha chiamato a lungo casa, prima della fine della relazione con la sassarese Melania, con cui ha avuto la sua primogenita Viola, ed il rientro a Correggio, dove oggi vive. Un’occasione per riabbracciare il pubblico sardo, che lo vedrà sul palco con la sua band e un nuovo singolo, “Vento dell’estate”, uscito il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate e della Festa della Musica, terzo elemento del poker iniziato quest’anno con “Anima in fiamme”, il fuoco, e “Tic toc ecologico”, la terra. «“Vento dell’estate” è un pezzo che fa molto rima con Sardegna, non c’è persona che conosco che non vorrebbe mollare tutto e farsi un bel giro nell’Isola», ci ha raccontato Marco. «Noi stiamo arrivando con un concerto molto stimolante. Non vedo l’ora!».

Ce lo racconta?

«La formula è classica: quattro musicisti, batteria, basso, chitarra elettrica, io canto e suono l’acustica. Niente sequenze o autotune, è tutto suonato, dall’inizio alla fine, in quasi due ore di spettacolo e vedo che questa cosa nelle piazze è ancora molto apprezzata».

In scaletta ci sarà anche “Vento dell’estate”, un brano che parla della voglia di fuggire da una provincia che è limite, ma anche ispirazione.

«Sono di Correggio, un paesino di 25 mila abitanti nella provincia emiliana e tante volte sono stato combattuto dall’idea di mollare tutto e andare da qualche altra parte, perché la provincia ti dà legami più forti, radici, posti che sono veramente i tuoi, ma dall’altra parte ha pareti strette, non ti dà le opportunità che vorresti e che, invece, troveresti facilmente in una capitale europea».

Alla batteria nel pezzo c’è Lenny Ligabue, suo nipote, figlio di Luciano. Insomma, il rock è nel dna in famiglia!

«Lenny è un batterista bravissimo, ma suona anche la chitarra, è un produttore, fa il fonico, è uno che è nato nella musica e io lo uso non tanto perché è mio nipote, ma perché è un talento. Nel tour non riuscirà a seguirmi, perché è molto impegnato, però sarà nei teatri con Luciano in autunno».

Il Liga che dice delle vostre scorribande?

«Lenny l’ho scoperto io (ride). Durante il lockdown, ci rifugiavamo in studio per farci un po’ di compagnia con la musica. Aveva bisogno di uscire un po’ dal suo guscio, così l’ho usato per due o tre pezzi e Luciano quando ha sentito quella roba ha sgranato gli occhi, ha capito l’enorme potenzialità di suo figlio e ha iniziato a portarlo con sé».

Il “Vento dell’estate” di cui canta è anche un po’ quello della Sardegna?

«Sì! Io il vento l’ho scoperto in Sardegna. Ho avuto per tanti anni una compagna di Sassari, ma vivevamo ad Alghero e, mentre a Correggio il vento non esiste, lì c’è quasi quotidianamente, una cosa che mi piace molto, perché mi restituisce vita. Certo, immagino che anche i sardi, a volte, trovino uno spazio stretto nell’Isola a livello di opportunità di vita e di lavoro, questo ci accomuna».

Cosa si porta dentro degli anni vissuti ad Alghero?

«Il ricordo di una città speciale e meravigliosa. Sin da quando sono arrivato ho trovato grande ospitalità e la città mi ha incantato, con il centro storico tutto di tufo, l’architettura catalana, è un posto incantevole e che dura tutto l’anno, a differenza di molti altri posti sardi, dove dopo l’estate rimangono sì e no due bar aperti. Anzi, ad Alghero mi ha colpito anche l’esistenza di quei baretti che qui non esistono più, dove vai da solo e trovi sempre qualcuno con cui chiacchierare e che ti offre da bere, dal ragazzo di 20 anni al signore di 80. Alghero è una città dove mi piace stare e un paio di volte al mese torno per venire a trovare mia figlia».

