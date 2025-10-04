Marco Corsi e Angelo Carotenuto si aggiudicano il Premio Dessì 

Si è svolta ieri a Villacidro la cerimonia di premiazione della 40^ edizione del celebre Premio letterario Giuseppe Dessì trasmessa in diretta tv da Videolina. Tra i finalisti, per la sezione Poesia hanno dominato la scena Marco Corsi con l’opera intitolata “Nel dopo” (Guanda), e Angelo Carotenuto con “Viva il lupo” (Sellerio) per la sezione Narrativa.

Vincitori

Il libro di Marco Corsi “Nel dopo” (edito da Guanda) è stata premiata dalla giuria come opera nella quale spicca la condizione di interrogazione in cui l’individuo e l'universo si confrontano sul senso della vita personale e collettiva. «La precarietà del tempo è una condizione che si sposa con l’essere transitori, in una costante instabilità nello stare in molte situazioni», spiega il poeta. Angelo Carotenuto, invece, vince la sezione Narrativa con “Viva il lupo” (Sellerio), per il suo raccontare la forza alle frasi fatte e il tentativo delle nuove generazioni di delineare una distanza dalle vecchie. «L’opera nasce con l’intento di sottolineare le capacità, spesso svalutate, dei ragazzi e la costante difficoltà che il mondo degli adulti hanno nell’entrare in sintonia con loro», spiega lo scrittore. Ai vincitori del Premio Dessì sono stati consegnati durante la cerimonia un assegno di cinquemila euro e la targa commemorativa.

Gli altri

La seconda e terza posizione per la sezione Narrativa vanno rispettivamente a Laura Imai Messina con “Tutti gli indirizzi perduti” e Luigi Manconi con “La comparsa dei colori”. Per la Poesia sono Alessandro Canzian con “In absentia” e Alessandra Corbetta con “L’età verde” ad occupare gli stessi posti, con un premio di millecinquecento euro per ciascuno e l’iscrizione del proprio nome nell’albo d’oro del Premio Letterario Dessì.

Premi speciali

L’evento, condotto quest’anno da Chiara Buratti, attrice, conduttrice e giornalista, è stato accompagnato dai GnuQuartet che hanno presentato un brano inedito dedicato a Giuseppe Dessì. Il premio Speciale della Giuria quest’anno è spettato a Lella Costa, una tra le attrici di teatro più illustri del panorama italiano. Artista poliedrica e ha affrontato nelle sue opere temi dall'importante impatto sociale. Premiata per il suo contributo fondamentale dentro il panorama culturale e artistico «Sentirsi raccontare le storie fa parte delle necessità primarie dell’umanità. Il mestiere dell’attore di teatro ha questa qualità magica». Brillante è stato l’intervento di Marco Paoli, attore, autore e regista e vincitore del Premio Speciale della Fondazione di Sardegna. Premiato per il suo contributo nel teatro civile come forma di denuncia sull’importanza del pensiero critico, ha contribuito alla consapevolezza e alla tutela dei territori come patrimoni unici.

Ad accompagnare la serata figure politiche locali e regionali, come il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, e l’assessore alla cultura Ilaria Portas.

RIPRODUZIONE RISERVATA