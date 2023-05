Marco Corrias e Paolo Sanna presentano le liste 

Dopo un inizio di campagna elettorale e i primi contatti con i cittadini fatti col solito “porta a porta”, si passa ora alle presentazioni ufficiali attraverso le assemblee pubbliche.

Il primo candidato sindaco a presentarsi pubblicamente, assieme agli aspiranti consiglieri comunali della sua lista numero 2 “Uniti per il Futuro”, è il capogruppo dell’opposizione uscente in Consiglio comunale Paolo Sanna. Presenteranno il proprio programma elettorale oggi, con inizio alle 18.30, presso il centro culturale di via Asquer. «Proporremmo le nostre idee ai cittadini e risponderemo alle loro domande», afferma il canddato Paolo Sanna.

Domani, invece, sempre nel centro culturale accanto alla chiesa di Sant’Antonio da Padova, sarà la volta del sindaco uscente Marco Corrias. il candidato e gli aspiranti consiglieri della lista numero 1 “Continuiamo per Flumini”, presenteranno i loro programmi a partire dalle 19. «Sarà un momento di condivisione, illustrare quanto è stato fatto in questi anni – annuncia Marco Corrias – ma soprattutto per stare assieme, confrontarci e aprire un dialogo».

