Marco Cau alla guida dell’associazione venatoria Is Arrus 

Marco Cau è stato riconfermato presidente dell’associazione venatoria Autogestita “Is Arrus” di Fluminimaggiore.

La sua rielezione è stata sancita al termine dell’ultima assemblea cacciatori. Cau sarà affiancato da Maurizio Sanna, eletto vicepresidente e da Gianluca Cadeddu, nominato segretario. Enrico Atzori e Fabio Pitzalis, invece, sono stati nominati rispettivamente responsabile delle infrastrutture all’interno della riserva di caccia e responsabile della vigilanza. Svolgeranno la funzione di revisori contabili i soci Tore Congia, Livio Gallia e Orazio Sanna. Infine, faranno parte del Consiglio Direttivo, Luigi Diana, Riccardo Cadeddu, Giuseppe Fadda, Albino Pusceddu, Valentino Peddio, Andrea Milia, Gianmarco Peddio e Luca Cadeddu. «Ci metteremo da subito a lavoro – dichiara il presidente Marco Cau – per la realizzazione di un progetto sulla biodiversità, che stiamo portando avanti in collaborazione con i veterinari della Provincia». L’associazione vanta oltre 200 soci. Di recente ha ricevuto in concessione dal Comune un vecchio ovile della località Zenneru, all’interno della riserva di caccia. «L’ovile ci è stato concesso in comodato d’uso – conclude Cau – per lo svolgimento delle attività sociali. Sarà restaurato e nel caso in cui ne facciano richiesta, sarà messo a disposizione anche delle altre associazioni locali».

