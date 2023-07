Marco Carta ha un sogno «Ehi, Adriano Celentano,  ti va di cantare con me?» 

Troppo giovane Marco Carta, che ha compiuto 38 anni a maggio, per aver bisogno di un tour celebrativo. Anche se è 16 anni che è sulla scena della musica italiana (e non solo). Eppure, il “Supernova Tour”, che prende il nome dall’omonimo singolo, uscito il 7 luglio, e che ha debuttato il giorno dopo a Scanzano Jonico, in qualche modo lo è. «Faccio tutti i miei più grandi successi, ma ho voluto proporre qualcosa di diverso rispetto ai concerti precedenti, per provare a raccontare il mio percorso: uno show con telecamere e maxi schermi in cui scorrono filmati che raccontano l’evolversi della mia carriera attraverso “Amici”, Sanremo, “Tale e quale”», racconta il cantante cagliaritano, che alle già note date sarde di Serrenti (25 luglio), Riola Sardo (27 luglio) e Monserrato (14 agosto) ha appena aggiunto quella di Quartu (8 settembre). «Circa 20 minuti su 2 ore di live li dedicherò ai miei “astri” di riferimento, spaziando tra Elvis Presley, Gianluca Grignani, Mia Martini e Rino Gaetano, più un medley anni ’90, molto dance, con “What is love”, “L’amour toujours” e “Freed from desire”: nella prima data il pubblico si è divertito molto. E pure io».

Partiamo dal suo ultimo singolo: quanto è biografico “Supernova”?

«Nella storia d’amore che racconto, dei due ragazzi uno ha paura di svelarsi per quello che è, e continua a nascondere la frequentazione con l’altro per paura di dichiarare la propria omosessualità. Il brano è autobiografico dal momento che nasce dalla domanda: “Come sarebbe andata la mia vita se fossi stato meno coraggioso?”. Quanto al titolo, una sera di primavera, guardando il cielo, ho pensato a quanto siano fortunate le persone che riescono ad amarsi, e a quanto possa essere luminoso un sorriso. Di una luce paragonabile solo alla supernova: è questo l’amore».

Ha fatto notizia l’arrivo al Cagliari, di cui lei è un super tifoso, di Jakub Jankto, tornato in Italia dopo il coming out. Che ne pensa?

«Anche se il coming out io l’ho fatto per me stesso, ho capito dalla valanga di messaggi che ho ricevuto e ancora ricevo che è servito anche ad altri: segno che trattare l’argomento crea ancora tanta sofferenza. Trovo dunque che Jankto sia stato coraggiosissimo, perché il calcio è un mondo dove il machismo è molto forte, e l’idea che ci siano persone che pensano che l’omosessualità possa influire sulle capacità di un atleta mi fa inorridire. Comunque, certe cose non si scelgono: semplicemente accadono».

Vincere Sanremo, come ha fatto lei nel 2008, l’anno dopo la vittoria ad “Amici”, non è da tutti: tornarci?

«Mi piacerebbe. Cioè, non l’ho cercato morbosamente come altri colleghi, ma adesso l’idea mi stuzzica: gli ultimi Sanremo targati Amadeus mi sono piaciuti molto! Però dovrei andarci con un brano che sento, come ho fatto con “La forza mia”. E non per vincere di nuovo, ma per emozionare».

Fanta Featuring: nelle ultime edizioni Sanremo ha offerto duetti incredibili. Chi vorrebbe con lei sul palco?

«Premesso che credo nelle collaborazioni solo se sono spontanee, se due, insomma, si trovano bene a cantare insieme, non per il business fine a se stesso, insomma, direi Adriano Celentano, con cui farei “24000 baci”: una cosa molto anni ’60. Ma se potessi riportarla in vita, direi Whitney Houston. Per cantare insieme “Greatest Love Of All”».

