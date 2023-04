Marco Carta: «A che punto è la mia vita» 

I momenti vanno saputi cogliere ma, soprattutto, è importante vengano compresi. Ci sono quelli adottati per andare verso altri lidi e quelli per ritornare dove tutto è cominciato. Il “Supernova Tour” di Marco Carta, 37 anni, cantante cagliaritano già vincitore di “Amici” e Sanremo, amatissimo, che partirà oggi alle 21.30 in piazza Brundu a Villasor, portà con sé proprio la magia e la letizia insite nel ritorno. Una data attesa da tempo quella nell’Isola a cui seguiranno altri cinque appuntamenti: l’1 maggio a Scanzano Jonico, il 27 e il 28 maggio a Collesano e Gimigliano, il 6 e il 13 agosto a Grassano e Tardiano. «Molte altre date però si aggiungeranno dopo queste iniziali», precisa il cantante, pronto a dirigersi verso nuovi scenari non prima, però, di ripartire da dove tutto è iniziato consapevole che, come affermava lo scrittore Josè Saramago, bisogna ritornare sui passi già compiuti per tracciare nuovi cammini.

Carta oggi riparte il suo tour proprio dalla Sardegna a Villasor. Come sta vivendo questo momento?

«È come se fosse la mia Pasqua in leggero ritardo, sono felicissimo e non vedo l’ora. Mancavo da tanto in Sardegna e suonare a casa ha sempre un sapore speciale, questa per me e tutto il mio team è una data particolarmente sentita. Inoltre, mi trovo in un periodo molto proficuo e stimolante, sarà che con l’arrivo della bella stagione sembra davvero di cogliere il senso di rinascita».

Cosa caratterizza questo tour rispetto agli altri?

«Questo sarà un tour assolutamente libero e privo di qualsiasi vincolo, perché non segue l’uscita di un album. Quindi, non ci sarà l’obbligo di dover cantare i brani tratti dall’ultimo progetto come, generalmente, si fa. Ci saranno vari pezzi in programma, tanti miei ma anche di altri artisti come ad esempio Elvis Presley. I brani dei maestri verranno interpretati rimanendo il più fedele possibile alla tradizione».