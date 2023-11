Marco Cantori nominato Cavaliere della Repubblica 

Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. L’onorificenza firmata dal presidente Sergio Mattarella,ha premiato Marco Cantori, dirigente da quasi 12 anni della Polizia locale di Selargius.

È stato il sindaco Gigi Concu a segnalare Cantori al prefetto di Cagliari, rimarcando i suoi meriti nello svolgimento dell’incarico sia come comandante dei Vigili urbani che di responsabile della Protezione civile. Grande la commozione di Cantori che il 20 dicembre riceverà la onorificenza in prefettura a Cagliari. «Per me - dice l’ufficiale – è un grande onore: ringrazio il sindaco che mi ha segnalato per l'assegnazione della benemerenza. Ringrazio il prefetto, ringrazio il presidente della Repubblica».

Marco Cantori, 62 anni, residente a Maracalagonis, indossa la divisa da trent’anni. Ha iniziato proprio a Maracalagonis, prima di dirigere gli uffici nei Comuni di Quartu e Iglesias per poi arrivare a Selargius. Scrivendo al prefetto, il sindaco Concu, ha ricordato alcuni momenti del servizio vissuti a Selargius dal dirigente. Come il salvataggio di un uomo che minacciava di darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. Ma anche la sua collaborazione attraverso i contatti avuti con l’Aeronautica militare per favorire la manutenzione straordinaria del velivolo Fiat G91 dedicato al sacrificio del compianto comandante delle Frecce Tricolori, Antonio Gallus. «Proprio nell’occasione - ha ricordato il sindaco - Marco Cantori ha dimostrato di avere attaccamento sia al Comune in cui svolge il servizio, che all’Aeronautica e alla Repubblica Italiana. Oggi il velivolo, uguale a quello usato da Gallus, si può ammirare all'ingresso di Selargius nella via 1° Maggio».

Tra i meriti riconosciuti al neo Cavaliere, l’impegno nel periodo della pandemia, affrontando i problemi legati a famiglie indigenti che richiedevano aiuto sanitario ed economico.

Da alcuni anni, Cantori è anche Grande ufficiale dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Svolge attività di volontariato per le popolazioni della Terra Santa e collabora con la Caritas diocesana per il servizio alle persone più deboli.

