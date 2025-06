Marco Buttu, in Antartide a 80 gradi sotto zero 

Armungia, Ballao e San Basilio protagoniste del gran finale del festival astronomico più coinvolgente della Sardegna. Un viaggio tra le stelle, ma con i piedi ben piantati nella terra del Gerrei. È questa la magia del Gerrei AstroFest, il festival dell’astronomia che unisce divulgazione scientifica, comunità locale e un pizzico di sogno. Promosso dall’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con il Gal Sole Grano Terra e l’Unione dei Comuni del Gerrei, il festival giunge questo fine settimana al suo gran finale, con tre tappe dense di attività adatte a tutte le età.

Si parte oggi ad Armungia, dove la biblioteca comunale e lo spazio polifunzionale si trasformeranno in osservatori culturali. La mostra Cronache dall’Epoca Spaziale, curata da Leonardo Mureddu, ci farà rivivere la corsa alla Luna attraverso le pagine storiche del settimanale Epoca. I bambini potranno costruire un modellino del Sardinia Radio Telescope (SRT), ascoltare letture sotto una coperta di stelle e simulare la guida di un rover su Marte. La giornata si chiuderà con il racconto straordinario di Marco Buttu, tecnologo dell’INAF, che ha vissuto 3 anni in Antartide a - 80° nella base Concordia: un vero astronauta terrestre.

«Vogliamo portare la scienza anche nei territori più interni, dove la curiosità è forte ma spesso trascurata», spiega Federica Govoni, direttrice dell’Inaf di Cagliari. «Il Gerrei ci ha accolto con entusiasmo e partecipazione». Domani a Ballao, al centro Dosa, si parlerà di comunicazione cosmica, onde gravitazionali e radioastronomia. La sezione sarda dell’Agenzia Spaziale Italiana guiderà il pubblico tra antenne, sonde Voyager e laboratori per ragazzi. L’osservazione solare, un laboratorio di fiabe celesti in stile Kamishibai e una caccia al tesoro astrofisica con il Cody Maze renderanno la giornata ricca di scoperte. Clou dell’evento sarà la conferenza sul futuro Einstein Telescope, rivelatore di onde gravitazionali per cui la Sardegna si è candidata, con gli interventi di Govoni (INAF) e Alessandro Cardini (INFN). In chiusura, Note dal cosmo, un’esperienza multisensoriale dove le immagini dello spazio diventano suoni. Infine, dopodomani a San Basilio, occhi puntati sul cielo e piedi sui sentieri: all’alba partirà un trekking astronomico fino al SRT, gigante tecnologico da 64 metri di diametro, per osservare i corpi del sistema solare.

Salvatore Montisci

