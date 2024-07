Marco Bellocchio apre il suo set nel vecchio carcere 

Il regista Marco Bellocchio girerà alcune scene della serie su Enzo Tortora nelle carceri di Buoncammino, Sassari-San Sebastiano e Oristano-piazza Manno. Le vecchie strutture penitenziarie, ormai in disuso da anni, sono lo scenario ideale per ripercorrere la terribile storia di uno dei casi più scottanti di malagiustizia in Italia. «Sto progettando una serie su Enzo Tortora. C’è una complessità che mi interessa molto, ma non perché diventi un manifesto politico contro un certo tipo di magistratura», aveva detto il regista, durante una trasmissione di “Propaganda Live”. Non sono mai stato un nostalgico, non comincerò adesso. Io vorrei fare cinema, ma la storia dedicata del conduttore televisivo - protagonista della famosa trasmissione televisiva Portobello – non è contenibile in un film». Il regista di Bobbio, 84 anni, è quindi al lavoro su una nuova serie, dopo Esterno notte, dedicata al conduttore televisivo arrestato nel 1983 per associazione camorristica e traffico di droga sulla base di accuse – del tutto false – fatte da dei pregiudicati. Tortora morì nel 1988, un anno dopo la sua definitiva assoluzione.

Non è la prima volta che l’ex carcere di Buoncammino si trasforma in set cinematografico. Nel 2017 aveva ospitato le riprese del film in memoria di Antonio Gramsci “Nel mondo grande e terribile”. (a. a.)

