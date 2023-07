«Marciapiedi vietati ai disabili e muffa nella camera mortuaria» 

I marciapiedi sconnessi, che rendono difficoltoso l’ingresso al camposanto alle persone con difficoltà di deambulazione, sono l’oggetto di una lettera aperta di diverse associazioni (ex Calciatori Sardi, Sport e Salute, Sardegnaaccessibile, Riprendiamoci la Sardegna) indirizzata all’Amministrazione comunale dove viene segnalata «la disastrosa situazione della zona che conduce al cimitero comunale». Non è tutto. A Ussana lo stato di presunto abbandono della struttura, finisce nel mirino del capo dell’opposizione, ed ex sindaco, Paolo Loddo che punta il dito verso l’esecutivodel sindaco Emidio Contini «per le muffe che attaccano i muri e la volta della sala del conforto, la cappella, all’interno del cimitero, che accoglie parenti e amici del defunto per il rito delle condoglianze».

Le associazioni impegnate a garantire di diritti dei disabili sono rappresentate a Ussana e dall’ex calciatore Antonio Mura: «Come può un portatore di disabilità transitare con la carrozzina o con un deambulatore in una situazione del genere?».

Incalza Paolo Loddo, ex sindaco oggi in minoranza: «Le muffe, muschi e licheni che per le abbondanti infiltrazioni di acqua piovana dalla volta lo rendono al limite della salubrità, oltre che poco decoroso per un luogo di culto».

Il vicesindaco Giuseppe Piras replica: Abbiamo in programma di mettere mano a tutte le criticità». (i. pil.)

