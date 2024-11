Marciapiedi trappola: risarcite  

A Nuoro c’è una nuova emergenza. Riguarda i pedoni che si sono infortunati sui marciapiedi dissestati, dal centro alla periferia. Rappresentano un pericolo per l’incolumità di tutti, soprattutto i più venerabili come anziani e invalidi. Ma la situazione rischia di diventare anche un problema economico per le casse pubbliche. In pochi giorni sono stati riconosciuti risarcimenti per oltre 50 mila euro e in un caso il Comune è stato condannato dal Tribunale per lesioni personali a pagare ben 35 mila euro.

Lesioni personali

In pochi giorni il Comune ha risarcito tre persone: una donna con 4 mila e 166 euro per le lesioni personali subite a febbraio in via Manzoni, quando ed è inciampata sul marciapiede sconnesso, e cadendo rovinosamente si è fratturata il gomito. Altri 3 mila e 344 euro a una donna che a marzo in viale Repubblica è inciampata su un dislivello di otto centimetri formato da vari strati di bitume, per lei frattura alla caviglia. Mentre 35 mila e 348 euro è l’indennizzo che dopo dieci anni di lotte una donna ha ottenuto dal Comune dopo un una rovinosa caduta, avvenuta a causa del marciapiede dissestato in via Emilia nel giorno di Natale del 2014. Un risarcimento che per il Tribunale è di 26.812,50 euro, ma tra rimborso spese legali, consulenti e interessi alle casse pubbliche costerà diecimila euro in più.

Le segnalazioni

La Polizia locale interviene su ogni segnalazione. «Gestiamo il pericolo segnalando le insidie per evitare che si ripetano e inviando una relazione all’ufficio competente del Comune per intervenire», spiega il comandante Massimiliano Zurru. A disposizione c’è l’App Nuoro cittadinanza attiva. «In un anno 1557 i cittadini l’hanno scaricata, 712 le segnalazioni, 183 su insidie stradali, 86 per i marciapiedi».

Inaccessibili

Che Nuoro non sia città a dimensione di pedone è chiaro a tutti. Il problema collettivo sembra essere quello dei parcheggi per le auto, ma ci si accorge che muoversi a piedi è ben più complicato che sulle quattro ruote, tanto più quando si spinge un passeggino o si ha la sfortuna di essere su un carrozzina o dover utilizzare un deambulatore. «I marciapiedi? Nel 90 per cento non si può passare», afferma Stefania Calvisi, disabile che sui diritti della mobilità fa battaglie importanti. Il suo rammarico è quello di non essere riuscita ad avviare un intervento risolutivo sulle barriere architettoniche e sui marciapiedi dissestati. «Sono costretta spesso a passare in strada, con tutti i rischi che si corrono a causa di radici, mattonelle sconnesse, pali in mezzo al marciapiede». Poi c’è l’incuria. «Provate a percorrere in carrozzina o con un deambulatore la via dietro l’ospedale. Tra erbaccia che invade le mattonelle e rami secchi è impossibile. Così come spesso è complicato scendere dai marciapiedi sulle strisce, mancano sempre gli scivoli». Insomma trappole per pedoni che ora presentano i conti al Comune.

