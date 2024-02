Marciapiedi sporchi Ecco le risorse extra per eliminare rifiuti 

Tra le segnalazioni che nel 2023 sono arrivate più numerose agli uffici comunali, senza ombra di dubbio il primato spetta a quelle sul decoro urbano. Il tema del verde pubblico, complice l’eccezionale proliferazione di erbacce infestanti sui marciapiedi, è stato spesso al centro di interpellanze e interrogazioni della minoranza nell’aula degli Evangelisti. Stavolta, però, l’amministrazione civica vuole giocare d’anticipo. Nei giorni scorsi il dirigente del settore Sviluppo del territorio, Giuseppe Pinna, ha firmato una determina attraverso la quale impegna la somma di 50mila euro a favore di Formula Ambiente, la ditta che in città gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Un “extra” rispetto ai servizi base del capitolato speciale d’appalto «per mettere in atto interventi di diserbo meccanico dei marciapiedi dei centri abitati della città di Oristano, da attuarsi nel corso del 2024 in caso di crescita anomala delle malerbe, a seguito di periodi climatici caratterizzati da piovosità».

Lo scorso ottobre, per far fronte alla situazione di criticità, il Comune aveva dovuto integrare i servizi già avviati con una campagna di diserbo attraverso l’utilizzo di prodotti naturali studiati per il controllo delle erbe infestanti.

