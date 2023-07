Marciapiedi sistemati a metà: da un lato restano le buche  

Gli interventi di sistemazione di strade e marciapiedi vanno avanti in varie zone della città. Fra il rione Sacro Cuore e San Nicola proprio nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori per i nuovi scivoli per disabili e fra un cantiere e l’altro salta agli occhi il caso anomalo di viale Indipendenza: qui la strada è stata asfaltata, ma solo il marciapiede del lato sinistro (andando verso la chiesa del Sacro Cuore) è stato rifatto interamente mentre quello del lato opposto è pieno di buche. Un’anomalia che non è passata inosservata e ha scatenato perplessità fra i cittadini, tanto più che in altre zone sono stati rifatti solo gli scivoli.

