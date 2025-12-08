Marciapiedi sconnessi in viale Don Bosco: la protesta 

In viale Don Bosco, a Villacidro, il marciapiede presenta da tempo cedimenti, crepe e buche, in parte aggravati dalle radici degli alberi. Camminare è difficile e, in molti tratti, impossibile. Chi passa è spesso costretto a scendere sulla carreggiata, in una strada già stretta e trafficata.

«Camminavo con attenzione, come sempre in quel punto, ma ho messo il piede in una buca e sono finita a terra», spiega una residente che cadendo ha riportato la lesione di una costola.

Va così da molti anni: superfici sconnesse, lastre sollevate, tratti che cedono sotto il passaggio. A complicare ulteriormente la situazione c’è la disposizione dei parcheggi. Il viale stretto non offre aree di sosta alternative e il lato in condizioni migliori è stato nel tempo utilizzato come parcheggio, riducendo ancora di più lo spazio per chi cammina, soprattutto per chi ha difficoltà motorie o spinge un passeggino.

Il risultato è un percorso pedonale quasi inutilizzabile, soprattutto per le persone più fragili. La situazione pesa sugli anziani, numerosi nella zona, che faticano a muoversi sui tratti sconnessi. Tra loro c’è Giovanna Atzei, 89 anni, che percorre il viale ogni giorno. «Sul marciapiede non voglio passare, ho paura di inciampare. Cammino piano sul bordo della strada, per non rischiare di cadere».

La gestione del viale non è semplice neanche per il Comune: la conformazione della strada, la vicinanza delle abitazioni e gli spazi ridotti rendono complesso immaginare un intervento definitivo.

Molti segnalano che gli interventi realizzati negli anni non sono riusciti a risolvere la situazione. Il consigliere di minoranza Antonio Muscas conferma le difficoltà: «Anche l’inizio di viale Don Bosco presenta tratti di pavimentazione ripristinati con soluzioni provvisorie in cemento e asfalto, che però tendono a deteriorarsi nuovamente nel tempo», spiega.

Sul tema interviene il sindaco Federico Sollai: «La situazione dei marciapiedi è una problematica nota e trascinata da molti anni. Per un lungo periodo le amministrazioni hanno dovuto fare i conti con risorse economiche limitate, che hanno reso difficile programmare manutenzioni ordinarie e hanno portato ad accumulare i problemi strutturali attuali. Dall’anno scorso, con i cantieri comunali, abbiamo iniziato a sistemare i tratti più compromessi e maggiormente frequentati dai pedoni. All’inizio del 2026 prenderanno avvio gli interventi inseriti nella nostra pianificazione pluriennale. Viale Don Bosco sarà tra le prime aree su cui interverremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA