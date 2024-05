Marciapiedi sconnessi dalle radici 

È in condizioni critiche, il marciapiede in via S’Arrulloni, nell’ultimo tratto verso viale Colombo. Le mattonelle sono sollevate in diversi punti per via delle radici degli alberi imbrigliati nelle aiuole e che si fanno strada dove possono. Ironia della sorte, di fronte c’è un centro di fisioterapia, frequentato anche da chi ha difficoltà nello spostarsi.

«Purtroppo il problema non è solo qui», rileva una passante, Carla Perra, «in molte strade i marciapiedi sono sconnessi, poi ci sono tombini senza griglie e chiusini dell’acqua nelle stesse condizioni». In viale Colombo, un chiusino senza più copertura è segnalato con un paletto di plastica. Un altro è da tempo nelle stesse condizioni in mezzo dell’attraversamento pedonale tra piazza Azuni e via Marconi. Mmancano parti di griglie nei pozzetti di via Cavour. La lista dei marciapiedi sollevati dalle radici è lunghissima: da via Lombardia a via Palestrina, fino al litorale.

