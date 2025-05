Marciapiedi rovinati e invasi dalle erbacce 

Percorso a ostacoli per i pedoni che transitano nei marciapiedi in via Della Musica. Non bastavano dislivelli e pavimentazione traballante, da qualche tempo a creare problemi sono anche le erbacce che sbucano non solo dalle aiuole ma anche direttamente dal cemento.

Una situazione che oltre ad essere pericolosa non è certo bella da vedere e che dà l’idea di abbandono e desolazione. Tempo fa in alcune delle aiuole erano stati tagliati gli alberi perché malati e perché stavano creando problemi alla pavimentazione con le loro radici. Ma da allora non sono mai stati sostituiti da nuove piante e negli spazi rimasti vuoti è cresciuta la vegetazione incolta.

«Questi marciapiedi sono davvero in condizioni pessime» commenta Annalisa Perra mentre a passo svelto si dirige al Molentargius, «oltre al rischio di cadere per via della pavimentazione sconnessa adesso ci mancavano solo queste erbacce. Prima le tagliavano ma adesso è da qualche tempo che manca la manutenzione e si vede. Speriamo che facciano qualcosa al più presto anche perché qui passa tanta gente a piedi».La strada, riaperta di recente, era stata chiusa per diverso tempo e resa percorribile solo in una corsia di marcia dal Poetto verso via Turati per i lavori al collettore fognario di Abbanoa, ma il percorso ai pedoni è sempre stato consentito.

