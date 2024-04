Marciapiedi rotti, trappole per anziani e disabili 

Radici, mattonelle sconnesse, pali della luce, mastelli e le immancabili auto. Muoversi sui marciapiedi del capoluogo, in particolar modo in alcune zone, è davvero molto difficoltoso e pericoloso. Il rischio di mettere male un piede, cadere e finire all’ospedale con una gamba o un braccio rotto è tutt’altro che remoto, soprattutto per gli anziani e per chi è costretto a muoversi con le stampelle o su una sedia a rotelle.

La mappa

Non cè strada o viale della città che non abbia almeno un tratto di marciapiede in cattive condizioni. Non c’è solo l’incuria comunale, a causare i danni maggiori sono le radici degli alberi, specialmente i ficus, i rattoppi eseguiti in malo modo dopo i tagli per la posa dei sottoservizi o le ruote delle auto o dei furgoncini che, se non notati in tempo, spesso causano rovinose perdite di equilibrio. Cadere a terra doloranti è questione di un attimo. Spesso la disavventura si conclude con un trasporto in ambulanza all’ospedale, un’attesa infinita al pronto soccorso e il relativo gesso. Nell’ultimo trienno sono state 242 le richieste danni per cadute in buche o marciapiedi.

Ogni zona ha la sua caratteristica. In viale Merello e nel tratto di viale Trieste non ancora interessato dai lavori di restyling, le radici dei ficus sollevano tutto, anche la pavimentazione dei marciapiedi che spesso creano trincee e diventano impercorribili. Problemi analoghi li troviamo in viale Diaz, con le radici dei pini, a Pirri, in via De Gioannis all’angolo con via Dante, con spazi talmente ristretti tra i dissuasori e i muri dei fabbricati che il passaggio delle carrozzine. Per non parlare dei pali della luce e ostacoli insormontabili come, soprattutto di mattina, i mastelli dei rifiuti e i dissuasori che impediscono il passaggio.

Salto a ostacoli

Certi marciapiedi diventano impercorribili per chi è costretto a spostarsi in carrozzina. Con buche e avvallamenti rilevanti il rischio di ribaltamento è molto elevato. A poco serve essere atleti paralimpici come Luciano Lisci, presidente della Saspo. «Marciapiedi dissestati, scivoli inesistenti e auto parcheggiate male per noi sono ostacoli insormontabili. In certe strade, come in viale Trieste, uscire dall’auto per noi è impossibile a causa delle radici degli alberi che possono causare il ribaltamento della carrozzina». Problema che sarà risolto una volta che saranno completati i lavori e i marciapiedi saranno a misura di pedone e disabile come nel tratto tra piazza Del Carmine e via Caprera. «Le zone peggiori sono quelle del centro storico dove mancano gli spazi fisici per i percorsi pedonali». Cosa chiederete al prossimo sindaco o sindaca di Cagliari? «Che abbia un occhio di riguardo nei nostri confronti», afferma Lisci. «Per rendere la città accessibile anche a chi ha difficoltà di movimento c’è ancora molto da fare».

La sperimentazione

Nel 2015, la Giunta di allora guidata da Massimo Zedda, in via sperimentale, in viale Merello aveva utilizzato nel marciapiede all'incrocio con le vie Oslavia e don Bosco una speciale miscela di “inerti naturali prepolimerizzati” per bloccare l'azione distruttrice delle radici. L'esperimento era riuscito, le prove avevano dato esito positivo così come il monitoraggio successivo. Lo stesso test era stato fatto anche in viale Diaz, dove c'era il problema delle radici dei pini, lì era stata riscontrata qualche crepa ma il sistema in generale ha funzionato. Quel nuovo sistema aveva dato ottimi risultati ma si era arenato su uno scoglio insuperabile: la mancanza di soldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA