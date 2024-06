Marciapiedi, riapre il cantiere 

Finalmente i marciapiedi. Dopo anni di attese e ritardi, lungo la strada statale 292, sono stati avviati i lavori di completamento di camminamenti e opere accessorie: nel tratto compreso tra il ponte del Rimedio e Massama gli operai stanno realizzando la pavimentazione. Il progetto da 200mila euro (che non aveva trovato spazio nell’intervento da oltre 7 milioni per la riqualificazione della 292) era stato approvato lo scorso ottobre con carattere d’urgenza per “evitare pericolo al transito pedonale”, si leggeva nella determina firmata dal dirigente Marco Manai.

A febbraio i lavori erano stati affidati alla ditta Sarda lavori di Tortolì che aveva presentato un ribasso del 13 per cento sull’importo a base d’asta. A fine aprile, però, la stessa impresa ha chiesto agli uffici provinciali l’autorizzazione a subappaltare le opere alla Società gestione lavori di Cagliari. Dopo il via libera del dirigente del settore Lavori pubblici Giuseppe Pinna, tra Massama e Nuraxinieddu ha riaperto il cantiere che, dopo quasi vent’anni di gestazione, sembra finalmente destinato a chiudere i battenti. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere, a cominciare dai due sottopassi che dovrebbero facilitare l’attraversamento dei pedoni dalle due frazioni ai rispettivi cimiteri e che, invece, sono ancora inutilizzabili. ( m. g. )

