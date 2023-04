Marciapiedi pericolosi, stanziati 17mila euro per i lavori 

Un piano da 17mila euro per rattoppare e mettere in sicurezza i marciapiedi di viale Trieste, a Selargius, la strada dove da tempo fioccano le lamentele dei pedoni.

In particolare di anziani e disabili, ma anche mamme con passeggini al seguito, costretti a fare lo slalom fra dislivelli creati dalle radici degli alberi e tratti dissestati. Il Comune - dopo aver stanziato le risorse in bilancio - ha iniziato i lavori nella parti più compromesse dove si concentra il pericolo caduta per i passanti. Un primo intervento in una strada simbolo del problema, in attesa che si trovino le risorse da dedicare al resto della città: da via Lussu a via Padova, sino a via Bixio, e via San Nicolò dove il percorso dedicato ai pedoni nel primo tratto non esiste proprio.

Marciapiedi dissestati, o inesistenti, in diverse zone di Selargius, dal centro storico sino alle periferie, Su Planu e Is Corrias compresi. Problema più volte portato in Consiglio comunale, durante la scorsa e l’attuale consiliatura. «In viale Trieste, così come in tante altre parti della città, il pedone è costretto a camminare a bordo strada perché in marciapiedi sono impraticabili o inesistenti», aveva denunciato la consigliera Francesca Olla, di Selargius cambia, pochi mesi fa. Interrogazione seguita dall’annuncio del sindaco Gigi Concu: «Lavoreremo per dotare il nostro Comune del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per portare avanti il maggior numero di interventi necessari sui marciapiedi».

